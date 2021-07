アニプレックスよりリリースされたTYPE-MOON作品のサウンドトラック16タイトルが、7月30日より各サブスクリプションサービスにて配信される。

対象となるのはスマートフォン向けRPG「Fate/Grand Order」と関連楽曲、TVアニメ「Fate/Zero」「Fate/stay night[Unlimited Blade Works]」、ゲーム「Fate/EXTRA CCC」「Fate/EXTELLA」のほか、劇場アニメ「空の境界」、TVアニメ「ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note-」、PCゲーム「魔法使いの夜」の楽曲。芳賀敬太や深澤秀行、梶浦由記らが作曲家として参加している。Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon Music Unlimited、YouTube Musicで配信され、日本のほか120カ国・地域の約300サービスにてストリーミング配信が行われる。

サブスクリプションサービス配信タイトル

Fate/Grand Order Original Soundtrack I

Fate/Grand Order Original Soundtrack II

Fate/Grand Order Original Soundtrack III

Fate/Grand Order Original Soundtrack IV

Fate/Grand Order Orchestra performed by 東京都交響楽団

Fate/Grand Order Orchestra Concert -Live Album- performed by 東京都交響楽団

Fate/Grand Order Waltz in the MOONLIGHT/LOSTROOM song material

Fate/Zero Original Soundtrack

Fate/stay night [Unlimited Blade Works] Original Soundtrack

Fate/stay night [Realta Nua] Soundtrack Reproduction

Fate/EXTRA CCC Original Soundtrack [reissue]

Fate/EXTELLA Original Soundtrack

the Garden of sinners -劇場版「空の境界」音楽集-

ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- Original Soundtrack

「魔法使いの夜」オリジナルサウンドトラック

魔法使いの夜 Original Soundtrack Repetition