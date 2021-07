鞘師里保が自主レーベルSavo-r(セイバー)を設立し、本格的に音楽活動を再開することを発表。8月4日に1stミニアルバム「DAYBREAK」をリリースする。

2015年末にモーニング娘。を卒業後、ニューヨークでのダンス留学を経て、芸能界へ昨年復帰した鞘師。1stミニアルバムにはTAKAROT、Akira Sunset、APAZZIなどのヒットメーカーが提供した全5曲が収録される。鞘師は全曲の作詞に携わっており、曲を通して自分をさらけ出すことでやっと自分を肯定できるようになってきたという、彼女の現在を表すストレートな1枚に仕上がっている。ミニアルバムのリリースに先駆け、宮野弦士が手がけた収録曲「Find Me Out」の先行配信が本日7月14日にスタートした。来週には先行シングル第2弾が配信される。

なお鞘師は8月9日に東京・チームスマイル・豊洲PITでワンマンライブ「RIHO SAYASHI 1st LIVE 2021 DAYBREAK」を開催。チケットは7月17日10:00にローソンチケットで発売される。

鞘師里保 コメント

レーベル名「Savo-r」の意味

“Savor”という英単語が由来です。「味わい」「面白み」「経験をする」「喜びを引き出す」など様々な意味を持つこの短い言葉の中に、自分の心にあるものをパフォーマンスを通して、更に強く、深くさせていきたいという私自身の心掛けと通ずるものがありました。またこの言葉にアイデンティティを加え、私の名前「里保(Riho)」の頭文字をとり、Savo-rと表記頂きました。

EPタイトル「DAYBREAK」の意味

夜明けを意味するこの言葉は、再スタート、また新しい朝を迎えよう。という想いを込めて名付けました。夜が明け、朝日を見る時は、その日1日がどんな日になるのだろうと想像するような瞬間だと思います。その瞬間にフォーカスを当て、実際の1日の始まりも、挑戦するスタートの瞬間でも、曲を聴いてくださる皆様の夜明けが、より前向きなものになってもらえたらと思います。

鞘師里保「DAYBREAK」収録曲

01. Find Me Out

[作詞:鞘師里保、宮野弦士 / 作曲:宮野弦士]



02. BUTAI

[作詞:鞘師里保、Akira Sunset(THE SIGNALIGHTS)/ 作曲:Akira Sunset(THE SIGNALIGHTS)、APAZZI(THE SIGNALIGHTS)]



03. Simply Me

[作詞:鞘師里保 / 作曲:Akira Sunset(THE SIGNALIGHTS)、APAZZI(THE SIGNALIGHTS)]



04. Puzzle

[作詞:鞘師里保 / 作曲:orange spotting]



05. LAZER

[作詞:カミカオル、鞘師里保 / 作曲:TAKAROT]

RIHO SAYASHI 1st LIVE 2021 DAYBREAK

2021年8月9日(月・祝)東京都 チームスマイル・豊洲PIT