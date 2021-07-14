堂本剛（KinKi Kids）のソロプロジェクト、ENDRECHERIのニューアルバム「GO TO FUNK」が8月25日にリリースされる。
本作には人々が生まれ持つ自由を歌った「Rain of Rainbow」や心地よいグルーヴが特徴的な「ヌルッテたい」、大切な人との触れ合いや愛おしさを題材にしたバラードナンバー「愛のひと」「202021」などを収録。CDのみのOriginal Edition、映像ディスク付きのLimited Edition AおよびBが用意され、各形態ごとに異なるボーナストラックが収められる。Limited Edition Aの映像ディスクには「Rain of Rainbow」のミュージックビデオと堂本自身が本作のコンセプトや制作への思いを語るインタビュー、Limited Edition Bの映像ディスクには6曲のダンスパフォーマンスがメドレー形式で楽しめる“Special Dance Clip”が収録される。このほか各形態には「GO TO FUNK」のリリースを記念した生配信番組「大人の社会科見学 Part6（仮）」が視聴できるIDも付属する。生配信の日程や内容は後日発表される。
ENDRECHERI「GO TO FUNK」収録内容
Original Edition
CD
01. ENDRECHERI POWER
02. 勃
03. ENDRECHERI Party
04. ヌルッテたい
05. 沼ンティ
06. Rain of Rainbow
07. 202021
08. Lovey-Dovey（ボーナストラック）
09. 愛 scream
10. 摩って舐る
11. 愛のない 愛もない いまが嫌い（ボーナストラック）
12. 愛を生きて
13. Make me up! Funk me up!（ボーナストラック）
14. GO TO FUNK
15. 蜜
16. Get out of 地球
17. 雨雷鳴（ボーナストラック）
18. 愛のひと
Limited Edition A
CD
01. ENDRECHERIPOWER
02. Get out of 地球
03. 摩って舐る
04. 沼ンティ
05. 蜜
06. 勃
07. 202021
08. 愛を生きて
09. Rain of Rainbow
10. ENDRECHERI Party
11. 愛 scream
12. ヌルッテたい
13. 愛のひと
14. GO TO FUNK
15. Sweet ENDREmix（ボーナストラック）
DVD / Blu-ray
・Rain of Rainbow Music Clip
・SELF LINER NOTES
Limited Edition B
CD
01. Rain of Rainbow
02. ENDRECHERI POWER
03. GO TO FUNK
04. Get out of 地球
05. 勃
06. 愛 scream
07. 愛のひと
08. 蜜
09. 愛を生きて
10. 摩って舐る
11. ENDRECHERI Party
12. ヌルッテたい
13. 沼ンティ
14. 202021
15. 太陽が遠い（ボーナストラック）
DVD / Blu-ray
・Special Dance Clip