堂本剛(KinKi Kids)のソロプロジェクト、ENDRECHERIのニューアルバム「GO TO FUNK」が8月25日にリリースされる。

本作には人々が生まれ持つ自由を歌った「Rain of Rainbow」や心地よいグルーヴが特徴的な「ヌルッテたい」、大切な人との触れ合いや愛おしさを題材にしたバラードナンバー「愛のひと」「202021」などを収録。CDのみのOriginal Edition、映像ディスク付きのLimited Edition AおよびBが用意され、各形態ごとに異なるボーナストラックが収められる。Limited Edition Aの映像ディスクには「Rain of Rainbow」のミュージックビデオと堂本自身が本作のコンセプトや制作への思いを語るインタビュー、Limited Edition Bの映像ディスクには6曲のダンスパフォーマンスがメドレー形式で楽しめる“Special Dance Clip”が収録される。このほか各形態には「GO TO FUNK」のリリースを記念した生配信番組「大人の社会科見学 Part6(仮)」が視聴できるIDも付属する。生配信の日程や内容は後日発表される。

ENDRECHERI「GO TO FUNK」収録内容

Original Edition

CD

01. ENDRECHERI POWER

02. 勃

03. ENDRECHERI Party

04. ヌルッテたい

05. 沼ンティ

06. Rain of Rainbow

07. 202021

08. Lovey-Dovey(ボーナストラック)

09. 愛 scream

10. 摩って舐る

11. 愛のない 愛もない いまが嫌い(ボーナストラック)

12. 愛を生きて

13. Make me up! Funk me up!(ボーナストラック)

14. GO TO FUNK

15. 蜜

16. Get out of 地球

17. 雨雷鳴(ボーナストラック)

18. 愛のひと

Limited Edition A

CD

01. ENDRECHERIPOWER

02. Get out of 地球

03. 摩って舐る

04. 沼ンティ

05. 蜜

06. 勃

07. 202021

08. 愛を生きて

09. Rain of Rainbow

10. ENDRECHERI Party

11. 愛 scream

12. ヌルッテたい

13. 愛のひと

14. GO TO FUNK

15. Sweet ENDREmix(ボーナストラック)

DVD / Blu-ray

・Rain of Rainbow Music Clip

・SELF LINER NOTES

Limited Edition B

CD

01. Rain of Rainbow

02. ENDRECHERI POWER

03. GO TO FUNK

04. Get out of 地球

05. 勃

06. 愛 scream

07. 愛のひと

08. 蜜

09. 愛を生きて

10. 摩って舐る

11. ENDRECHERI Party

12. ヌルッテたい

13. 沼ンティ

14. 202021

15. 太陽が遠い(ボーナストラック)

DVD / Blu-ray

・Special Dance Clip