D.A.N.、初Remixアルバム『The Remixes 2016-2020』デジタルリリース

D.A.N.が、2021年7月14日（水）に初Remixアルバム『The Remixes 2016-2020』をデジタルリリースした。



参加リミキサーには、JAMES BLAKEのバンドメンバーでもあるRob McAndrewsによるAIRHEAD。20年以上の活動で世界中に熱狂的ファンを持つグラスゴーの至宝、轟音ポストロックバンドMogwaiの海外2組が参加した。国内からはエレクトロ・ミュージックの代表格でもあるKuniyuki TakahashiやAOKI takamasa。さらには今年7月にUKの主要レーベル”Hyperdub”と契約を交わし新作を発表した食品まつり a.k.a Foodmanなども参加している。



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また、D.A.N.がこれまでREMIXを手掛けた、UK・ブリストルで活動するスリーピースのエレクトロ・ポップバンドElder Islandと、映像と音を駆使しながら、エキゾチックなダンスミュージックを奏でるVIDEOTAPEMUSICの作品も収録した全10トラックとなっている。





＜リリース情報＞







D.A.N.

remixアルバム『The Remixes 2016-2020』



配信日：2021年07月14日（水）

配信リンク：https://lnk.to/dan-theremixes

format：Digital

label no：SSWB-012

label：SSWB / BAYON PRODUCTION

収録曲：

1. Aechema （Airhead Remix）

2. Elder Island – Kape Fear （D.A.N. Remix）

3. Elephant （Foodman Remix）

4. Bend （Mogwai Remix）

5. VIDEOTAPEMUSIC – Cocktail Moon （D.A.N. Remix）

6. Sundance （Kuniyuki Takahashi Remix）

7. SSWB （AOKI takamasa Remix）

8. Tempest （Neutral edit）

9. Dive （Albino Sound Remix）

10. Native Dancer （Albino Sound Remix）



D.A.N 公式HP：http://d-a-n-music.com/