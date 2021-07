GENERATIONS ニューアルバム『Up & Down』は「Prologue」「Make Me Better」を“つなげて聴いて！”

GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太さんと数原龍友さんが、7月13日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。メンバーでパーソナリティのこもり教頭とともに、14日(水)リリースのニューアルバム『Up & Down』の収録曲「Make Me Better」のダンスについて、さかた校長と語りました。さかた校長:片寄先生は、今年の2月(16日)以来半年ぶりですね。片寄:そうですね、半年ぶりに呼んでいただいて。あの、そんなに新鮮なドキドキもなく……自然にスタジオ入りさせていただきました(笑)。さかた校長:そうですよね(笑)。こもり教頭:だとしても、そういうことを言わんでくれ!(笑)。片寄:(笑)。さかた校長:僕も自然な感じでした(笑)。こもり教頭:校長も! うちのボーカルに慣れすぎよ!(笑)。さかた校長:数原先生は、去年(2020年)の11月(2日)ぶりです。だいぶ前に感じますけど。数原:それぐらいぶりなんですね。久しぶりに来れて嬉しいですよ!さかた校長:夏が来たな(笑)。このアルバムの1曲目と2曲目の流れが……!こもり教頭:そうなのよ。この2曲はつなげて聴いてほしいね。「Prologue」はアルバムがまだ届いていない人にとっては、いまのが初解禁だからね。さかた校長:ちょっと(リスナーは)あがったんじゃないですか?!こもり教頭:いや……教頭は嬉しいよ。さかた校長:なんかシミジミしてるな(笑)。こもり教頭:(この日、TOKYO FMの8番組に出演し)1日を通して、嬉しい気持ちになっちゃった(笑)。さかた校長:ということで、GENERATIONS先生は7月14日にニューアルバム『Up & Down』をリリース! おめでとうございます!片寄・数原:ありがとうございます!さかた校長:僕は「Make Me Better」も大好きだし、ずっと……(2020年4月に校長に就任してから)1年半くらいGENE先生の新曲解禁を聴いてきたから、俺の中ではベストアルバムみたいな扱いになっています。こもり教頭:(笑)。ほとんど、僕と同じくらいの完成したタイミングで聴いてくれているからね。さかた校長:これだけは言いたいんですけど、「Make Me Better」のパフォーマンスもテレビで観たんですけど、『Make Me Better~♪』のところのダンスがマジいいですよね~。かわいいわ~。片寄・数原:(笑)。こもり教頭:みんなでマネできるよね。さかた校長:あの……腕組み? なんて言うのかわからないけど、ダンスができない僕でもマネできそうでかわいいですよね。数原:踊ってほしい!こもり教頭:番組の公式TikTokで、踊ってください!片寄:楽しみやな(笑)。さかた校長:顔カッチカチでやらせていただきます……!【GENERATIONS from EXILE TRIBE / Make Me Better (Music Video)】<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/