【本塁打競争】プロ野球ホームランダービー2021　組み合わせトーナメント…







日程・会場

7月16日（金）

第1試合～第3試合

オールスターゲーム第1戦試合前に開催



■会場

メットライフドーム

球場の広さ：両翼100m、中堅122m











7月17日（土）

第4試合～第7試合

オールスターゲーム第2戦試合前に開催



■会場

楽天生命パーク宮城

球場の広さ：両翼100.1m、中堅122m









ルール

●2分間球数無制限で、ホームラン数を競う。

（観客の安全を考慮し、前打球の着弾確認後、次の投球とする）

●同点の場合は、1分間の延長戦を行う。

●延長戦でも同点の場合は、以下の方法で順位を決定する。

1. ホームランダービーファン投票の投票数が上位の選手

2. 本年公式戦でホームラン数が多い選手

3. 昨年公式戦でホームラン数が多い選手

※ただし決勝がホームラン数0で同数の場合は引き分けとする。（NPB公式HPより）



賞金品

優勝賞金 100万円

日産リーフ賞 日産リーフ（7試合通して打球の平均速度が一番速かった選手）









トーナメント表











出場者一覧



佐藤輝明（阪神タイガース）

ファン投票：セ・リーグ1位（1万7027票）

2021年本塁打数：20本





村上宗隆（東京ヤクルトスワローズ）

ファン投票：セ・リーグ2位（8575票）

2021年本塁打数：26本





岡本和真（読売ジャイアンツ）

ファン投票：セ・リーグ3位（6611票）

2021年本塁打数：26本





山田哲人（東京ヤクルトスワローズ）

ファン投票：セ・リーグ4位（1790票）

2021年本塁打数：25本











柳田悠岐（福岡ソフトバンクホークス）

ファン投票：パ・リーグ1位（1万1616票）

2021年本塁打数：22本





杉本裕太郎（オリックス・バファローズ）

ファン投票：パ・リーグ2位（8200票）

2021年本塁打数：18本





吉田正尚（オリックス・バファローズ）

ファン投票：パ・リーグ3位（6528票）

2021年本塁打数：17本





レオネス・マーティン（千葉ロッテマリーンズ）

ファン投票：パ・リーグ4位（4506票）

2021年本塁打数：21本