KADOKAWAは、『あそぼうサンリオキャラクターズきらめきおんなのこブックキャラスタンプ特大号』を2021年7月13日(火)に発売した。



『あそぼうサンリオキャラクターズきらめきおんなのこブックキャラスタンプ特大号』は、人気のサンリオキャラクターたちと一緒に、ひらがなや数字、時計、めいろ、さがしえなどがたくさん楽しめる、未就学児向けの知育ブック。



付録として、サンリオのキャラクターがせいぞろいした豪華なスタンプセット付き! キティやマイメロディ、キキララなど人気キャラクターのかわいいスタンプは、小さな子どもが毎日楽しく遊べる作りとなっている。



贈り物にもぴったりの、楽しく遊んで学べる本書に注目だ。



