2年ぶりのマーベル映画「ブラック・ウィドウ」に、GENERATIONS小森隼と数原龍友らマーベル好きが集結！ 白熱ファントークを繰り広げる！

7月8日(木)より映画館公開、9日(金)から「ディズニープラス」にてプレミアアクセス公開となった、スカーレット・ヨハンソン主演のマーベル・スタジオ最新作「ブラック・ウィドウ」。TOKYO FMでは公開を記念した特別番組「映画『ブラック・ウィドウ』公開記念! アッセンブルナイト!」を放送しました。この日は「アベンジャーズ」シリーズをこよなく愛するGENERATIONS from EXILE TRIBEの小森隼と数原龍友、放送作家・鈴木おさむ、フィロソフィーのダンス・十束おとはが集結し「ブラック・ウィドウ」の魅力について熱く語り合いました。「アベンジャーズ」シリーズをはじめとする「マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)」の各作品で活躍した、スカーレット・ヨハンソン演じるブラック・ウィドウ=ナターシャ・ロマノフが単独で主役をつとめた映画「ブラック・ウィドウ」。ブラック・ウィドウは、2010年に公開された映画「アイアンマン2」で初登場して以降、その抜群の身体能力を駆使して、あらゆる高度なミッションを遂行してきた世界最高のエージェント。今作では、過去に暗殺組織・レッドルームで過酷な訓練を受けて育ち、スパイにして孤高の暗殺者となったブラック・ウィドウが、なぜアベンジャーズに加入することになったのか――知られざる物語が明らかにされます。また、ブラック・ウィドウの偽りの妹・エレーナも登場。姉妹の共闘も見どころの1つです。「ブラック・ウィドウ」を鑑賞した数原は、アクションシーンが圧倒的だったと話し、「ヤバいっすね! 息をするのを忘れるくらい臨場感がヤバすぎて、食い入るように観ていましたね」とコメント。鈴木は、特にバイクが登場するシーンが気に入ったと言い、「バイクで逃げるシーンなんて、今まで公開された映画でも何万回と数えきれないくらいあるのに、なんであんなに面白くなるんだろうね!」と興奮気味に語りました。自身もアクションをこなすこともあると言う小森は、「手数がすごい。つかみかかったり、寝技があったり、覚えるだけでも大変なのに、“あんなに華麗にやってしまうのか!”っていう……」と、俳優陣のアクションへの順応性に、とにかく脱帽といった様子。十束は「ブラック・ウィドウとエレーナの関係性に引き込まれる」とストーリー面を評価しつつ、やはり「女性のアクションシーンが多いので、同じ女性としてめちゃめちゃ憧れます! かっこいい!」と熱く語りました。スカーレット・ヨハンソンが製作総指揮を務めたことも話題になっている今作。事前に「アベンジャーズ/エンドゲーム」を鑑賞していると、よりストーリーに入り込めると話す鈴木が、「『エンドゲーム』を思って観ると、けっこう泣けるよね」とこぼすと、スタジオのメンバーは「泣けます」「正直、泣きましたね」とうなずきます。十束も「ブラック・ウィドウは、今まで仲間をサポートする役割で描かれることが多くて、あまり内面に気を取られてこなかったので、『実はこういう気持ちを抱えていたんだ……』と思ったら(『ブラック・ウィドウ』鑑賞後に)過去作を観返しちゃいました」とコメントしました。過去作を知っていると面白さが何倍にも膨れ上がるマーベル作品ですが、鈴木は「アベンジャーズが関係なかったとしても、アクション映画としてめちゃくちゃ面白い!」と「ブラック・ウィドウ」を評価。これには小森も「『どうやって撮っているんだろう?』って思ったり、サウンドも『この音楽かっこいいな!』と楽しめる作品ですね」と同意します。さらに、過去作の多さに尻込みして「アベンジャーズ」シリーズを観ていない人は「もったいない」と話す鈴木は、「この『ブラック・ウィドウ』は初心者向き。単発のキャラクターものとしても分かりやすい」とレコメンド。今作で疑問に思った点などがあれば、それをきっかけに過去作の世界に入り込んでほしいと語りました。さらに鈴木は、「アベンジャーズ」シリーズではおなじみとも言える“エンドロール後の演出”についても言及。「今回の演出はめちゃくちゃ大事だよね! 終わった瞬間(隣で見ていた)数原くんと、思わずハイタッチしたくなっちゃった!」と言うと、数原も「めっちゃわかります!!」とコメント。エンドロールが終わったあとにも、ぜひ注目してほしいと話していました。ディズニー・スタジオ公式のYouTubeチャンネルでは、過去作映像を交えてスカーレット・ヨハンソンがインタビューに応える動画も公開。「アベンジャーズ」シリーズのファンはもちろん、今作で初めて「アベンジャーズ」シリーズに触れるという方も、ぜひ「ブラック・ウィドウ」を観る前にチェックしてみてはいかがでしょうか?映画「ブラック・ウィドウ」は映画館&ディズニープラス プレミアアクセスで、大ヒット公開中。https://disneyplus.disney.co.jp/program/blackwidow.html©2021 MARVEL<番組概要>番組名:TOKYO FM特別番組「映画『ブラック・ウィドウ』公開記念! アッセンブルナイト!」放送日時:2021年 7月8日(木)21:00~21:55 生放送出演:鈴木おさむ、小森隼(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、数原龍友(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、十束おとは(フィロソフィーのダンス)特設サイト:https://www.tfm.co.jp/blackwidow