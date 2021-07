95周年『くまのプーさん』「なかま」がテーマの文具シリーズ登場♪

サンスターは、1926年の原作デビューから2021年で95周年を迎える『くまのプーさん』の文具シリーズを2021年7月中旬より順次発売する。



『クマのプーさん』の原作は、1926年に発表されたA・A・ミルンの児童小説。クマのぬいぐるみでハチミツ好きの「プー」と、森の仲間たちとの日常が描かれる本作は、1960年代からはディズニーによって『くまのプーさん』シリーズのアニメーションが作られ、いまなお世界中で愛されている。



『クマのプーさん』95周年と、8月3日(火)の「はちみつの日」に向け、「なかま」をテーマにした文具シリーズが登場!

手描き風のチェック柄をあしらったプーさんと仲間たちの優しい世界観あるデザインで、メモA6、ノートA6下敷セット、付箋メモ、ジョイントミニケースなど全10アイテムをラインナップ。



可愛い『くまのプーさん』の文具シリーズに注目だ!



(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.