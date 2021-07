「figma ドゥームスレイヤー」は自由自在にポージング可能！

グッドスマイルカンパニーから発売されている可動アクションフィギュア「figma」に新作が登場! 大人気ゲーム『Doom Eternal』より主人公「ドゥームスレイヤー」が、2021年7月13日(火)から予約受付開始される。



大人気ゲーム『Doom Eternal』より、主人公「ドゥームスレイヤー」をfigma化!

原作のドゥームスレイヤーをイメージして、大きめのサイズで再現されている。スムーズ且つキチッと決まるfigmaオリジナル関節パーツで、作中のあらゆるシーンを彷彿とさせる。要所に専用関節パーツを使う事でプロポーションを崩さず、可動域を確保しており、自由自在にポージングを楽しむことができる。



付属品としてシリーズおなじみの「チェンソー」「スーパーショットガン」に加え、「クルーシブル」「BFG 9000」が付属。背中の装備ランチャーとドゥームブレードは、展開と格納の両方の状態が再現可能だ。また、さまざまなシーンを可能にする可動支柱付きのfigma専用台座も同梱される。



商品サイズは約160mm、価格は1万1400円(税込)。

発売は2022年5月を予定している。



☆付属パーツも使用した様々なポージング例(写真6点)>>>



(C) 2021 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. DOOM, id, id Software and related logos are registered trademarks or trademarks of id Software LLC in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.