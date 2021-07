豆柴の大群 新曲『PUT YOUR HANDS UP』初オンエアでカエデーモンが降臨！

豆柴の大群が、7月12日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。7月14日(水)リリースのファーストミニアルバム『WOW!!シーズン』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。後編では、デスボイスのキャラクター・カエデーモンが現れた場面を紹介します。豆柴の大群は、一部地域を除いて毎週月曜から木曜の22時55分から、同番組内のコーナー「豆柴LOCKS!」 を担当しています。この日の放送では、前半にハナエモンスターとナオ・オブ・ナオが、後半にミユキエンジェルとアイカ・ザ・スパイ、カエデフェニックスが登場しました。さかた校長:『WOW!!シーズン』には、「豆柴LOCKS!」で誕生したカエデーモンというキャラクターが、(3曲目の)「PUT YOUR HANDS UP」に登場しているんだよね?!こもり教頭:うれしいよね。さかた校長:すごくうれしい!――ここで、カエデーモンが登場カエデーモン:オレ様の耳は地獄耳~。どーもーカエデーモンデース。さかた校長:怖い怖い!カエデーモン:どうも~お邪魔してまあす。さかた校長:律儀だな(笑)。まさかカエデーモンが降臨するとは!カエデーモン:降臨しちゃいましたよお。うれしいですねえ。さかた校長:(笑)。なんで楽曲に参加することになったの?カエデーモン:とつぜん~、レコーディングスタジオに降りて来たんですっ。呼ばれた気がしたんですっ。ナオ(笑)。さかた校長:セキュリティが弱いな(笑)。そして……これは知り合いなのかな? 近所の本屋で買ってきたんですけど、カエデフェニックスが「週刊プレイボーイ」で、ソロ水着グラビアを……。カエデーモン:おおっ! 他人のはずなのに、見られると恥ずかしいなあ……。ナオ:(笑)。見たい見たい!ハナエ:(笑)。私たちもまだ見てないんですよ。さかた校長:この……スイカ早食いもすごいし、洗濯物を干す感じとかリアルだよね。こもり教頭:俺は……水に濡れているショット好きよ(笑)。ナオ・ハナエ:エッチ!カエデーモン:おぉ、エッヂぃ!こもり教頭:いいじゃないの!カエデーモン:ありがとうございます。気になった方は、買ってたしかめてください。ここで、解禁前だけどオレ様カエデーモンが歌っている曲をオンエアしたいと思う~。さかた校長:いいんですか?カエデーモン:偉い人には確認してるから~。さかた校長:デーモンより偉いって……閻魔クラスなの?――ここで、「PUT YOUR HANDS UP」オンエアこもり教頭:(オンエア後)もう(カエデーモンが)いないんだけど。ハナエ:週刊プレイボーイを持って、恥ずかしそうに魔界に降りていきました……。さかた校長:魔界は下なんだね……(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/