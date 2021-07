ENHYPENが7月6日にリリースした日本デビューシングル「BORDER : 儚い」が初週売上20万枚を記録し、7月19日付のオリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得。これに伴いメンバーからのコメントが到着した。

「BORDER : 儚い」は、デビューミニアルバム「BORDER : DAY ONE」収録の「Given-Taken」「Let Me In (20 CUBE) 」の日本語バージョンと、初の日本オリジナル曲「Forget Me Not」が入ったシングル。海外男性アーティストによる1stシングルの初登場1位の記録は、チャン・グンソク、EXO、iKON、Stray Kidsに次ぐ5組目となった。また1stシングルでの初登場1位獲得は今年度で初めて。

この記録についてリーダーのJUNGWONは「韓国でデビューして約7カ月で日本デビューができ、さらにこのような良い結果をいただき、とても光栄です」とコメント。最年長のHEESEUNGも「多くの皆さんにたくさん愛をいただくことができて本当に嬉しいです」と思いを寄せた。唯一の日本人メンバーで最年少のNI-KIは「僕の母国の日本でもこんなにたくさんの人に僕たちの曲を聴いていただき、本当に嬉しい」と語り、日本を何度も訪れているJAYは「日本でライブができることを楽しみにしていますので、その日まで待っていてください!」と日本のENGENE(ENHYPENファンの呼称)へメッセージを送った。

ENHYPEN コメント

JUNGWON

韓国でデビューして約7カ月で日本デビューができ、さらにこのような良い結果をいただき、とても光栄です。これからもたくさんのご声援をよろしくお願いします。

HEESEUNG

多くの皆さんにたくさん愛をいただくことができて本当に嬉しいです。これからも僕たちENHYPENの音楽をお見せするため一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします!

JAY

これからも素晴らしい音楽とパフォーマンスをお見せできるよう、たくさん努力していきます。日本でライブができることを楽しみにしていますので、その日まで待っていてください!

JAKE

新人の僕たちにたくさんの愛をいただき応援してくださって心より感謝しています。元気でENGENEの皆さんに会えるのを楽しみにしてます!

SUNGHOON

これからも僕たちのかっこいいパフォーマンスをENGENEの方々にお見せできるようにたくさんがんばります。応援よろしくお願いします!

SUNOO

日本デビューはなかなか実感がわかなかったのですが、こうやって素晴らしい結果をいただけて、夢のようです。状況が良くなって日本に行って公演をしたりENGENEの皆さんと直接お会いできるのを楽しみにしてます!

NI-KI

僕の母国の日本でもこんなにたくさんの人に僕たちの曲を聴いていただき、本当に嬉しいです。これからもっともっとグレードアップした姿をお見せするように頑張りますので応援よろしくお願いします。