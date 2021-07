9月18日から20日にかけて山口・山口きらら博記念公園にて野外フェスティバル「WILD BUNCH FEST. 2021」が開催される。

昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催が断念された「WILD BUNCH FEST.」。今年は感染対策を徹底したうえ、例年とは異なる運営方法で開催される。またイベントの全出演アーティストが発表され、あいみょん、[Alexandros]、きゃりーぱみゅぱみゅ、Creepy Nuts、10-FEET、MAN WITH A MISSION、RADWIMPS、WANIMA、King Gnu、ザ・クロマニヨンズ、NUMBER GIRL、マキシマム ザ ホルモンといった48組が登場する。

「WILD BUNCH FEST.」のオフィシャルサイトでは、本日7月13日19:00よりチケットの最速先行販売が行われる。

WILD BUNCH FEST. 2021

2021年9月18日(土)山口県 山口きらら博記念公園

OPEN 9:30 / START 11:00 / END 20:00(予定)

<出演者>

あいみょん / [Alexandros] / 打首獄門同好会 / きゃりーぱみゅぱみゅ / Creepy Nuts /Crossfaith / coldrain / 女王蜂 / 10-FEET / Nothing's Carved In Stone / Novelbright / ハルカミライ / BiSH / MAN WITH A MISSION / ヤバイTシャツ屋さん / RHYMESTER



2021年9月19日(日)山口県 山口きらら博記念公園

OPEN 9:30 / START 11:00 / END 20:00(予定)

<出演者>

KEYTALK / キュウソネコカミ / クリープハイプ / Saucy Dog / the shes gone / SHANK / sumika / THE BACK HORN / Hump Back / BIGMAMA / 04 Limited Sazabys / フレデリック / HEY-SMITH / My Hair is Bad / RADWIMPS / WANIMA



2021年9月20日(月・祝)山口県 山口きらら博記念公園

OPEN 9:30 / START 11:00 / END 20:00(予定)

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / King Gnu / ザ・クロマニヨンズ / サンボマスター / SiM / SUPER BEAVER / NUMBER GIRL / The Birthday / Vaundy / ヒトリエ / フジファブリック / MY FIRST STORY / マカロニえんぴつ / マキシマム ザ ホルモン / 緑黄色社会 / ROTTENGRAFFTY

株式会社夢番地 コメント

WILD BUNCH FEST. 2021 参加される皆様へのお願い



昨年ワイルドバンチフェスは開催を断念しましたが、

今年は新型コロナウイルス感染対策を徹底し、例年とは異なる運営方法で開催します。

フェスに参加されるにあたり

新型コロナウイルス感染症対策を含むフェス参加にあたっての注意事項

を必ずご確認いただき、

フェス参加中の会場内での行動だけでなく、

フェス参加前後の行動や会場への行き帰りの移動も含めて、

感染対策に十分にご留意いただきたいと思います。

皆様には多くの制約や制限を守っていただく事となりますが、

安全に開催するためにご理解・ご協力よろしくお願いします。



GO! WILD BUNCH! GO!



夢番地