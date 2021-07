ロボットベンチャーのGROOVE Xは、8月8日の「LOVOTの日」を記念して、同日18時からYouTubeライブを配信する。

YouTubeライブのテーマは「夏フェス」。当日はLOVOTとコラボレーション中のハローキティや、声優でLOVOTオーナーの関智一さんが生配信に初登場する。

また、オーナーと一緒に作る公式ソング「LOVOTのうた」のプロモーションビデオを初公開するという。





(C) ‘21 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. SP620103