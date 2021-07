芥見下々原作によるアニメ「呪術廻戦」と、スマートフォン向けゲーム「パズル&ドラゴンズ」が初コラボ。ゲーム内イベントが7月26日10時から8月9日9時59分まで開催される。

これは昨日7月12日に実施されたイベント「パズドラ公式放送~夏も盛り上がろうSP~」で発表されたもの。同コラボでは虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇、七海建人、五条悟といったキャラクターが登場する。詳細は追って発表される。

また「パズドラ」の公式Twitter(@pad_sexy)では、「呪術廻戦」コラボ開催を記念したTwitterキャンペーンを実施。抽選でコラボ限定グッズが当たるほか、“いいね”数に応じてコラボガチャがプレゼントされる。詳細はTwitterにて確認を。なお「呪術廻戦」と「パズドラ」のコラボキャラクターイラストを使用した限定グッズが、全国のローソン・ミニストップのLoppi、HMV&BOOKS online、HMV店頭にて予約販売されることも伝えられた。

(c)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会 (c) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.