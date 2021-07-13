スコア速報
1
2
3
4
5
6
7
8
9
計
Ｈ
E
AL
0
0
0
NL
0
0
0
スターティングメンバ―・成績
アメリカン・リーグ（AL）
1番（指）大谷翔平（LAA）
2番（一）ブラディミール・ゲレーロJr.（TOR）
3番（遊）ザンダー・ボガーツ（BOS）
4番（右）アーロン・ジャッジ（NYY）
5番（三）ラファエル・デバース（BOS）
6番（二）マーカス・セミエン（TOR）
7番（捕）サルバドール・ペレス（KC）
8番（左）テオスカー・ヘルナンデス（TOR）
9番（中）セドリック・マリンズ（BAL）
■投手
先発-大谷翔平（LAA）
ナショナル・リーグ（NL）
1番（遊）フェルナンド・タティスJr.（SD）
2番（指）マックス・マンシー（LAD）
3番（三）ノーラン・アレナド（STL）
4番（一）フレディ・フリーマン（ATL）
5番（右）ニック・カステヤノス（CIN）
6番（左）ジェシー・ウィンカー（CIN）
7番（捕）J. T. リアルミュート（PHI）
8番（中）ブライアン・レイノルズ（PIT）
9番（二）アダム・フレイジャー（PIT）
■投手
先発-マックス・シャーザー（WSH）