『ゴジラvsコング』イラストが印象的なTシャツ＆パーカー！

アルマビアンカは「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS」にて、『ゴジラvsコング』の商品の受注を7月5日(月)より開始した。



1954年の第1作目公開以降、国内29作品、アニメーション3作品、ハリウッド版3作品を含めた、計35作品のゴジラシリーズを制作し公開してきた<ゴジラ>。

本年4月のTVアニメシリーズ『ゴジラS.P<シンギュラポイント>』の放送開始や、7月2日(金)にはゴジラシリーズとして36本目であり、ハリウッド版の第4作目にあたる『ゴジラvsコング』が公開となるなど、話題の途切れることの無い<ゴジラ>は増々進化し続けている。



そんな本作より、Tシャツとパーカーが登場!

Tシャツはゴジラとコングの顔が半分ずつになった印象的なイラストをレイアウトしたデザイン、パーカーはゴジラとコングが向かい合った印象的なイラストをレイアウトしたデザインとなっている。



本商品は2021年8月19日(木)まで予約受付中。2021年10月下旬より順次発送予定となっている。



>>>Tシャツ&パーカーデザインを見る(写真2点)



(C)2021 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary