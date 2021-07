LAMP IN TERREN松本大と東海オンエアとしみつ、ライブイベント共催

LAMP IN TERREN松本大と東海オンエアとしみつが2021年9月2日に渋谷CLUB QUATTROにて共催イベントライブを開催する。



2人は某音楽フェス会場で出会って以来、プライベートでの親交が深い。イベント当日はそれぞれのバンドに、さらにゲストを迎える。としみつは元々バンド活動をしており、最近では改めてシンガーソングライターとして音楽活動もスタート。追加出演者も予定しており、”友達”だからこそできるラインナップでのライブイベントとなっている。





LAMP IN TERREN





としみつ(東海オンエア)



<イベント情報>







「TOSHIMITSU & Dai Matsumoto present『FRI+END』」



2021年9月2日(木)渋谷CLUB QUATTRO

時間:OPEN:17:30 / START:18:00

※開催時間は全て予定。新型コロナウイルス感染拡大状況によって変更となる可能性があります。

出演:TOSHIMITSU / LAMP IN TERREN and more!!

料金:前売 4800円(税込/別途要1ドリンク代) / 当日券未定

●チケット最速先行予約受付

2021年7月12日(月)19:00〜7月18日(日)23:59

受付URL:https://eplus.jp/friend0902/



TOSHIMITSU(としみつ) オフィシャルTwitter:https://twitter.com/TO_TOSHIMITSU

LAMP IN TERREN オフィシャルHP: http://www.lampinterren.com/