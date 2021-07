佐藤千亜妃、“声”をテーマにした2ndアルバムリリース

佐藤千亜妃が、2021年9月15日に2ndフル・アルバム『KOE』をリリースする。



2019年にリリースした1stソロアルバム以来、約2年ぶりのアルバムリリースとなる。前作『PLANET』以前より構想を練っていた”声”をテーマにした今作には、4月期のフジテレビ系木曜劇場『レンアイ漫画家』のドラマ主題歌「カタワレ」、「NYLON JAPAN」創刊 15 周年プロジェクト映画『転がるビー玉』の主題歌。さらにライブでは既に披露している「橙ラプソディー」、「リナリア」など全12曲を収録している。初回限定盤には2020年8月14日に行われた自身初の配信ライブ「Streaming live "NIGHT PLANET”」の映像をアンコール含め、完 全収録したBlu-ray Discが付属している。



また、2021年9月には、ソロカバーライブ「VOICE5 〜 Acoustic trio 〜」を東京と大阪のビルボードで開催する。カバーライブは佐藤千亜妃が2016年から自身の思い入れある楽曲をカバーするライブとして継続して実施している。5度目の開催となる今回は、アコースティックセットで佐藤千亜妃 の「声」を真っ直ぐに届ける公演となる。



・佐藤千亜妃 コメント:

何年も前から、"声"というテーマを温めてきました。そしてやっと作品に出来ました。

かたちのない「KOE」。去年から今年にかけての約 1 年、しんどい時も、楽しい時も、この作品と共に過ごしました。 これからは、みんなのそばに置いて欲しいなと思います。





<リリース情報>



佐藤千亜妃

2nd Full Album『KOE』



発売日:2021年9月15日(水)

通常盤(CD のみ)

品番:UPCH-20592

価格:3300円(税込)

初回限定盤(CD + Blu-ray)

品番:UPCH-29408

価格:6380円(税込)

※映像のみプレイパス(R)対応

(プレイパス(R)...Blu-ray の映像をスマホで簡単にストリーミングもしくはダウンロード再生することができるサービスです。)

■CD 収録楽曲

「カタワレ」(フジテレビ系 4 月期木曜劇場『レンアイ漫画家』主題歌)

「転がるビー玉」(「NYLON JAPAN」創刊 15 周年プロジェクト映画『転がるビー玉』主題歌)

「声」

「橙ラプソディー」

「リナリア」含む全12曲収録

■Blu-ray Disc

収録曲(初回限定盤のみ):

1. PLANET

2. Summer Gate

3. Lovin You

4. You Make Me Happy 5. リナリア

6. 橙ラプソディー

7. 転がるビー玉

8. 面

9. Spangle

10. lak

11. 空から落ちる星のように 12. 大キライ

13. キスをする

14. 春と修羅

15. 夏の夜の街

※店舗特典

・Amazon:メガジャケ ・その他店舗:特典あり(内容未定)



<ライブ情報>



「佐藤千亜妃 Special Cover Live VOICE5 〜 Acoustic trio 〜」



2021年9月20日(月・祝)ビルボードライブ東京

時間:

1st ステージ

OPEN 14:00 / START 15:00

2nd ステージ

OPEN 17:00 / START 18:00

価格:サービスエリア 6900円 / カジュアルエリア 6400円(1 ドリンク付き)

※ご飲食代は別途ご精算となります。

2021年9月22日(水)ビルボードライブ大阪

時間:

1st ステージ

OPEN 15:30 / START 16:30

2nd ステージ

OPEN 18:30 / START 19:30

価格:6,900円 /カジュアルエリア 6400円(1 ドリンク付き)

※ご飲食代は別途ご精算となります。

【チケット発売日】

Club BBL 会員先行=7月15(木)12:00 正午より

一般予約受付開始=7月20日(火)12:00 正午より

※本公演は、政府および各自治体から発表された新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを踏まえ、各会場の最大収容人数 を通常時以下になるよう調整した新型コロナウイルス感染症対策用の座席レイアウトを使用し、公演を実施いたします。

Billboard Live Official Web:http://www.billboard-live.com/



「GREENS presents ”Summer SoAk” -GO LIVE,GO GREENS-」



2021年8月1日(日)大阪・Zepp Osaka Bayside

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

出演:Awesome City Club / 佐藤千亜妃 / Opening act:add

料金:全席指定 5500 円(税込)



「VINTAGE LEAGUE 2021 -Summer Addiction 2-」



2021年8月7日(土)東京・Zepp Tokyo

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

出演:にしな / 佐藤千亜妃 / Opening act:add

料金:全席指定 5500 円(税込)

【ぴあプレリザーブ先行受付>】

◎受付期間:7月12日(月)12:00〜7月15日(木)23:59

URL: https://w.pia.jp/t/vintageleague2021-sa2



佐藤千亜妃 Official HP:https://chiakisato.com/