オリジナルTVアニメ「Sonny Boy」より、7月8日に放送された特番の“完全版”が、松竹のYouTube公式チャンネルにて7月17日に配信される。
「Sonny Boy」は中学3年生の主人公・長良とそのクラスメイトたちが、異次元を漂流し始めた学校の中で超能力に目覚めながらサバイバル生活を送るSF群像劇。放送記念特番には市川蒼、大西沙織、悠木碧、小林千晃、夏目真悟監督が出演した。トークパートを拡大した“完全版”の配信は7月17日20時から21時40分にかけて実施。7月15日より順次オンエアされる第1話に加え、放送に先がけて第2話「エイリアンズ」のAパートを出演者のコメンタリー付きで鑑賞できる。なおアーカイブ配信の予定はないためご注意を。また公式サイト内の特設ページでは、アニメへの期待度や感想を投稿することで、夏目監督のイラスト色紙やキャストのサイン入り台本が当たるキャンペーンも実施中だ。
さらに公式サイトでは、主題歌「少年少女」を歌う銀杏BOYZの峯田和伸と夏目監督によるインタビューを公開中。夏目監督が主題歌を銀杏BOYZに依頼した経緯や、夏目監督がかねてよりファンだったという峯田から受けた影響、また峯田が台本を読んだときの印象などが語られている。なお今回の発表に併せて、峯田の出身地である山形県の山形テレビで8月5日より「Sonny Boy」が放送されることも明かされた。
TVアニメ「Sonny Boy」
放送情報
TOKYO MX：2021年7月15日（木）より毎週木曜日24:30～
KBS京都：2021年7月15日（木）より毎週木曜日24:30～
サンテレビ：2021年7月15日より毎週木曜日25:00～
熊本県民テレビ：2021年7月15日（木）より毎週木曜日25:29～
BS朝日：2021年7月16日（金）より毎週金曜日23:00～
RAB青森放送：2021年7月16日（金）より毎週金曜日25:56～
AT-X：2021年7月16日（金）より毎週金曜日21:00～
九州朝日放送：2021年7月21日（水）より毎週水曜日25:40～
山形テレビ：2021年8月5日（木）より毎週木曜日25:40～
配信情報
dアニメストア / Amazon Prime Video / U-NEXT / アニメ放題 / Hulu / dTV / バンダイチャンネル / FOD / ABEMA / ひかりTV / TSUTAYA TV / J:COMオンデマンド / GYAO! / ニコニコチャンネル / ビデオマーケット / Rakuten TV / Google Play / HAPPY!動画 / ムービーフルplus ほか
スタッフ
監督・脚本・原作：夏目真悟
キャラクター原案：江口寿史
アニメーション制作：マッドハウス
キャラクターデザイン：久貝典史
美術監督：藤野真里（スタジオPablo）
色彩設計：橋本賢
撮影監督：伏原あかね
編集：木村佳史子
Music：落日飛車（Sunset Rollercoaster） / VIDEOTAPEMUSIC / ザ・なつやすみバンド / ミツメ / Ogawa&Tokoro / 空中泥棒 / カネヨリマサル / toe / コーニッシュ
音響監督：はたしょう二
音楽アドバイザー：渡辺信一郎
キャスト
長良：市川蒼
希：大西沙織
瑞穂：悠木碧
朝風：小林千晃
ラジタニ：後藤ヒロキ
明星：内藤有海
ポニー：佐藤はな
キャップ：上田燿司
はやと：山本祥太
上海：荻野佳奈
(c)Sonny Boy committee