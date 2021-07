ONE OK ROCK、アコースティック編成のオンラインライブ全世界配信

ONE OK ROCKがアコースティック編成のオンラインライブとして「ONE OK ROCK 2021 ”Day to Night Acoustic Sessions” at STELLAR THEATER」の模様を2021年7月31日に全世界に配信する。



披露される全ての楽曲をアコースティックライブ用にリアレンジ。さらにはサポートメンバーを迎えるなど聴き応えのあるライブとなっている。オンラインライブの特設サイトがオープンし、チケット販売も開始された。



関連記事:海外フェス出演常連のアーティストがひも解く”表現者”であることのマインドと生き方





<ライブ情報>



「ONE OK ROCK 2021 "Day to Night Acoustic Sessions"」



2021年7月31日(土)START 19:00(日本時間)

※アーカイブなし

詳細・視聴:ONE OK ROCK Official Live Streaming Site:https://liveship.tokyo/oneokrock_acoustic_sessions/



ONE OK ROCK Official Site:https://www.oneokrock.com/