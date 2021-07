「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の「2nd Division Rap Battle」の“ファイナルバトル曲”の楽曲プロデュースを、Dragon Ashが手がけることが発表された。

イケブクロ・ディビジョン「Buster Bros!!!」、シンジュク・ディビジョン「麻天狼」、シブヤ・ディビジョン「Fling Posse」の3チームが決勝に進出した「2nd Division Rap Battle」。Dragon Ashがプロデュースするバトル曲は、この決勝進出の3グループが参加する9月8日発売のCD「Buster Bros!!! VS 麻天狼 VS Fling Posse」に収録される。さらにDragon Ashは、8月7日と8日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催されるライブイベント「7th LIVE <<SUMMIT OF DIVISIONS>>」にも出演決定。バトル曲は「7th LIVE <<SUMMIT OF DIVISIONS>>」で披露される予定なのでファンは楽しみにしておこう。

なお本日7月12日には「7th LIVE <<SUMMIT OF DIVISIONS>>」のチケットの2次受付がスタート。同公演は全国各地の映画館でのライブビューイングとABEMAでの配信も決定した。詳細は「ヒプノシスマイク」の公式サイトで確認を。