AFCチャンピオンズリーグ(ACL)の決勝トーナメントに出場する16チームが出揃った。

ガンバ大阪がグループステージで敗退したため、日本からは3チームが決勝トーナメントに進出。グループI全勝の川崎フロンターレは、グループF全勝の蔚山現代(韓国)と決勝トーナメント1回戦で対戦する。なお、今大会のグループステージで全勝したのは、西地区も含めて両チームのみ。

グループGを5勝1分で首位通過した名古屋グランパスは、グループIを4勝2敗で2位通過した大邱FC(韓国)と16強で対戦。グループJで4勝2分の首位となったセレッソ大阪は、グループGで3勝2分1敗の2位となった浦項スティーラース(韓国)と戦う。

決勝トーナメントは1回戦から決勝戦まで、すべて一発勝負で行われる。組み合わせは以下の通り。

■ラウンド・オブ・16

▼東地区(9月14日〜15日)

蔚山現代(韓国/F組1位) vs 川崎フロンターレ(日本/I組1位)

名古屋グランパス(日本/G組1位) vs 大邱FC(韓国/I組2位)

全北現代モータース(韓国/H組1位) vs BGパトゥム・ユナイテッド(タイ/F組2位)

セレッソ大阪(日本/J組1位) vs 浦項スティーラース(韓国/G組2位)

▼西地区(9月13日〜14日)

イスティクロル(タジキスタン) vs ペルセポリス(イラン)

シャールジャ(UAE) vs アル・ワフダ(UAE)

エステグラル(イラン) vs アル・ヒラル(サウジアラビア)

アル・ナスル(サウジアラビア) vs トラークトゥール(イラン)

■準々決勝

東地区 10月17日

西地区 10月16日

■準決勝

東地区 10月20日

西地区 10月19日

■決勝

11月23日 ※西地区での開催を予定