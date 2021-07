『ひつじのショーン』カフェに夏到来♪ レシピやグッズも楽しもう！

東北新社がライセンスを所有するイギリス発クレイ・アニメーション『ひつじのショーン』の世界観が楽しめるカフェから、夏季限定新メニューが登場。さらに、ショーンと楽しめるおうち喫茶店レシピ、最新グッズなど、この夏をショーンと楽しめる情報を紹介する。



『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。2021年4月には、映画『ひつじのショーン UFOフィーバー!』が第93回アカデミー賞(R)長編アニメーションにノミネートされるなどより注目を集めており、子どもから大人まで人気が広がっている。



今回紹介する夏季限定メニューには、旬のマンゴーやピーチをふんだんに使ったパフェ、暑い夏に食べたいカレーなどが登場! 可愛い見た目はもちろん、味も本格派。今年の夏もショーンと一緒に楽しもう♪

▲ショーンのワッフルプレート~BBQグリルチキン~/1750円(税込)



▲ショーンのトロピカルマンゴーパフェ/980円(税込)※7月21日(水)までの限定販売予定



また、ここ数年、食やファッション、音楽などさまざまな分野において、過去に流行した要素が取り入れられる ”レトロブーム” が起こっている。おうち時間も楽しみたい今だからこそ、お家で楽しめるレトロ可愛いショーンのお家喫茶レシピはいかが?

公式サイトでは、「ショーンのコーヒーゼリーパフェ」「ビッツァーのたまごサラダサンド」「牧場主のイタリアンサンド」などのレシピを公開中だ。



そして、ひつじのショーン初のポップでかわいいフルーツコレクションのグッズが登場!

持つだけで明るく楽しい気持ちにさせてくれそうなアイテムは、『ひつじのショーン』施設各所にて2021年6月中旬より順次発売開始。こちらも合わせてチェック♪



