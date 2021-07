ギターウルフ主催フェスにラフィンノーズ、クリトリック・リスなど21組出演

ギターウルフが2021年10月9日(土)に島根・古墳の丘古曽志公園で主催する音楽フェス「シマネジェットフェス・ヤマタノオロチライジング2021」の出演者を発表した。



ラフィンノーズをはじめ、キングブラザーズ、ザ・ニートビーツ、クリトリック・リス、おとぼけビ~バ~など21組が出演。翌日開催される後夜祭の出演者も同時に発表された。



また、7月14日(水)より実施されるクラウドファンディングのサイトも公開。蝶野正洋、ラフィンノーズとの対談記事掲載のジェットマガジン【Galaxy Zine】や、ロッキン・ジェリー・ビーンによるデザインのジェットサコッシュ、ジェットTシャツ他、島根特産のお土産などのコースなどを確認することができる。



入場チケットは、クラウドファンディングにて支援者にリターンとして贈られる。14日にはDOMMUNEにてギターウルフ、クリトリック・リスの観客&配信ライブも行われる。



・ギターウルフセイジコメント

コロナはなかなかしぶといゼ、しかし三か月後の未来は必ず変わる!

今はとにかくジェットに飛び出す!



<イベント詳細>



「シマネジェットフェス・ヤマタノオロチライジング2021」

2021年10月9日(土)@島根県松江市古墳の丘古曾志公園

時間:9:00-17:00

出演者:

ギターウルフ

ラフィンノーズ

石見神楽多根神楽団

ジャッキーアンドザセドリックス

キングブラザーズ

切腹ピストルズ

ニートビーツ

クリトリック・リス

まりこふん

おとぼけビ~バ~

錯乱前戦

ガソリン

DJわいざん

OUT CLOUD ENTERTAINMENT

なるせ女剣劇団

カラコロサーカス

あほ男

ペンギン屋さん

風船おじさん

門脇大樹

まちゃまちゃ 「マネジェットフェス・ヤマタノオロチライジング2021 後夜祭」

2021年10月10日(日)@松江ライブハウスAZTiCcanova

時間:14:00-21:00

出演者:

猿鉄拳

私の思い出

マグナトーンズ

50/50s

クラークハウス

ウルフ★セブンティーン

and more



GUITARWOLF Presents 「SHIMANE JETT FES 2021」 CROWDFUNDING KICK OFF LIVE!! @ DOMMUNE

2021年7月14日(水)

時間:20:00-23:00

LIVE:

ギターウルフ(GUITARWOLF RECORDS)、

クリトリック・リス(SCUM EXPLOSION)

チケット:https://dommuneguitarwolf.peatix.com/vie