ロフトで『新テニ』ポップアップストア♪ 私服姿を新規描き下ろし！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売するアルマビアンカは、この度、ロフトの一部店舗にて、『新テニスの王子様』のイベント「新テニスの王子様 POP UP STORE in ロフト」を開催する。



1999年より『週刊少年ジャンプ』にて連載がスタートし、累計発行部数6000万部を突破している許斐剛原作の人気漫画『テニスの王子様』(集英社 ジャンプ コミックス刊)。現在は『ジャンプSQ.』(集英社)で『新テニスの王子様』連載中の本シリーズは、アニメ、舞台、実写、ゲームと様々なメディアミックスにより多くのファンを獲得している。



今回のPOP UP STOREでは、『新テニスの王子様』のキャラクターたちがトランプのハートやクローバーなどのスートをワンポイントで取り入れた私服姿の新規描き下ろしイラストを使用したグッズを多数先行販売する他、イベント限定購入特典の配布を予定。



実施店舗は、池袋ロフト、梅田ロフト、札幌ロフトのロフト計3店舗、開催期間は2021年7月24日(土)〜2021年8月8日(日)までとなっている。

また、先行販売商品は後日、ECサイト「AMNIBUS」にて取り扱い予定。会場に足を運べない方も、通販でグッズを楽しんでほしい。



この機会に、ロフトで『新テニスの王子様』の描き下ろしイラストグッズをゲットしよう♪



(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト