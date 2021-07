Anonymouz、英語カバーEP『Essence』にラップ初披露のオリジナル楽曲収録

Anonymouzが、初の英語カバーEP『Essence』を2021年8月23日にリリースする。



今回のEPはRADWIMPSのカバーや藤井風の実の兄であり、岡山県出身のプレイヤー藤井空の参加が決定している。EPのジャケット写真及び新アーティスト写真が公開となった。そして、このEPにはAnonymouzの新曲「Lips」も急遽収録。Anonymouzが作詞した英語ラップを初披露する楽曲となっている。



<リリース情報>







Anonymouz

英語カバーEP『Essence』



発売日:2021年8月23日(月)

収録曲:

1. Lips ※オリジナル楽曲

2. 東京フラッシュ Vaundy(Prod. by ESME MORI)

3. 夜に駆ける YOASOBI(Prod. by 藤井空)

4. カタオモイ Aimer(Prod. by A.G.O)5. そっけない RADWIMPS(Prod. byトオミヨウ)





Anonymouz

『Essence』



配信日:2021年8月23日(月)



Anonymouzオフィシャルサイト:https://anonymouz.jp/