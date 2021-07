石崎ひゅーい、全国アコースティックツアー計17公演開催

石崎ひゅーいが、アコースティックセットでの全国ツアー「『for the BLACKSTAR』-Acoustic Set-」を2021年9月4日東京・浅草花劇場を皮切りに計17公演を行う。



7月7日、サッポロビールの無料オンラインフェス「the PERFECT LIVE 2021 -丸くなるな、星になれ。- by サッポロ生ビール黒ラベル」に出演した石崎は計4曲をバンド編成で演奏。ツアーの開催はライブのMC内で発表された。



タイトルは「for the BLACKSTAR」。「憧れを持つということがすごく大切だなと思っていて。そんな気持ちをツアーで全国に運べたらいいなと思っています。ぜひみなさん、生の会場でも会えたらなと思います」と語られたように、楽曲「ブラックスター」にも通ずるメッセージを各地のファンに直接届ける。



関連記事:石崎ひゅーい、新曲で歌うのは"次に進むためのバッドエンド"









<リリース情報>







石崎ひゅーい

「ブラックスター」



配信URL:https://Huwie.lnk.to/hSgLVp

作詞・作曲:石崎ひゅーい 編曲:トオミヨウ

タイアップ:サッポロ生ビール黒ラベル七夕企画タイアップソング

・石崎ひゅーいコメント:

今まで、夜や、星について沢山の歌を書き続けてきました、それは亡くなった母に向けての手紙のようなものでした。

5年前、僕の名前の由来でもあり、母が熱烈なファンだったデヴィッド・ボウイが亡くなった日。夜がやけに明るくて、星が一つ増えたような、そんな気がしました。ブラックスター。宛先はボウイ。沢山の憧れを込めて書きました。

みんな何かを目指したり、何者かになろうと生きている、そんな今だと思います。葛藤や渇望する気持ちをこの歌に重ねて聴いてもらえたら嬉しいです。



<ライブ情報>







「石崎ひゅーい Tour 2021『for the BLACKSTAR』-Acoustic Set-」



9月04日(土)東京・浅草花劇場

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

9月05日(日)東京・浅草花劇場

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

9月11日(土)福岡・INSA FUKUOKA

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

9月12日(日)広島・CLUB QUATTRO

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

9月13日(月)香川・高松DIME

時間:OPEN 17:30 / START 18:00

9月15日(水)兵庫・神戸月世界

時間:OPEN 17:30 / START 18:00

9月19日(日)石川・金沢GOLD CREEK

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

9月20日(月) 新潟・GOLDEN PIGS RED

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

10月02日(土) 大阪・CLUB QUATTRO

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

10月03日(日) 京都・磔磔

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

10月08日(金) 愛知・名古屋SPADE BOX

時間:OPEN 17:30 / START 18:00

10月09日(土) 三重・松阪MAXA

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

10月10日(日) 静岡・浜松FORCE

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

10月16日(土) 宮城・誰も知らない劇場

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

10月17日(日) 茨城・水戸VOICE

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

10月23日(土) 北海道・小樽GOLD STONE

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

10月24日(日) 北海道・札幌PLANT

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

料金:5000 円(税込・ドリンク代別・入場整理番号付)

全自由※未就学児童入場不可

●先行受付情報

オフィシャルFC『人間図鑑』先行受付(抽選)

エントリー期間:7月7日(水)~7月19日(月)23:59

当落発表:7月22日(木)15:00

●オフィシャル先行受付(抽選)

エントリー期間:7月7日(水) ~ 7月20日(火)23:59

当落発表:7月23日(金)15:00

【先行受付はこちら】

https://l-tike.com/st1/ishizaki-tour21

【詳細はこちら】

https://www.ishizakihuwie.com/news/archive/?530903



石崎ひゅーい 公式HP:http://www.ishizakihuwie.com/