Yogee New Waves、約1年半ぶりレギュラー企画ゲストにTENDRE迎え開催

Yogee New Wavesが、2021年8月11日に東京・恵比寿リキッドルームでレギュラー企画「Dreamin Night vol.7」を開催する。



Yogee New Wavesが不定期に開催しているレギュラー企画「Dreamin Night」。今回は2019年12月以来、1年半ぶりの公演はとなる。盟友・TENDREを招きツーマンでの開催となる。チケットは現在先行受付中。



関連記事:Yogee New WavesとSuchmosが新木場で作り上げた夢のような一夜





<公演情報>



Yogee New Waves presents

「Dreamin Night vol.7」



2021年8月11日(水)恵比寿 LIQUIDROOM

時間:OPEN/START 18:00/19:00

チケット:前売 5000円 (税込/ドリンク代別)



オフィシャル抽選先行受付:2021年7月8日(木)18:00〜2021年7月18日(日) 23:59

受付URL:http://w.pia.jp/t/yogee/

電子チケットのみ、枚数制限2枚、同行者情報あり

チケット一般発売:2021年7月24日(土) 10:00〜



感染拡大防止のガイドライン

本公演は「新型コロナウイルス」の感染拡大防止のガイドラインに準して開催させていただきます。





●会場施設内でのマスクの着用をお願いいたします。マスクを着用いただけないお客様のお入場をお断りいたします。

●入場時に非接触体温計により検温を実施いたします。検温の結果、37.5℃以上の発熱を確認された場合は、入場をお断りいたします。

●チケットご購入時にご登録いただいたお客様の連絡先は後日陽性反応者の来場が判明した場合に、保健所等の公共機関に提出できるようように大切に管理させていただきます。

●入場時に設置のアルコール消毒液にて手指先の消毒をお願いいたします。ご⼊場後は咳エチケットへのご協⼒、こまめな⼿洗いにもご協⼒ください。

●ご⼊場後、体調が悪くなった場合は、速やかにスタッフへお声がけください。

●会場内ではお客様同士の距離を保ってお過ごしください。

●飛沫対策のため、会場内での大声を出しての歓声・会話はご遠慮ください。

●終演時の混雑を避けるため、分散退場、規制退場を⾏う場合もございますのでご協⼒ください。

●公演当⽇に下記の症状に当てはまる⽅はご来場をご遠慮ください。

・咳、呼吸困難、強い倦怠感、咽頭痛、⿐汁・⿐閉、味覚・嗅覚障害、下痢、嘔気・嘔吐の症状のある⽅

※公演当⽇に下記項⽬に該当する⽅はご⼊場頂けません。

・PCR検査歴があり、

(a)有症状者では、発症⽇から10⽇未満、かつ、症状軽快後72時間以内

(b) 症状軽快後24時間経過から24時間以上の間隔をあけ、2回のPCR検査で陰性を確認できていない

(c)無症状病原体保有者では、陰性確認から10⽇未満

(d)検体採取⽇から6⽇間経過後、24時間以上の間隔をあけ2回のPCR検査陰性を確認できていない

・濃厚接触者として⾃宅待機中の⽅、または家族が濃厚接触者として⾃宅待機中の⽅

・過去2週間内に政府から⼊国制限、⼊国後の観察期間を必要とされている国・地域への 訪問および当該在住者との濃厚接触がある⽅

※⼊場後に発熱、咳が⽌まらない等の症状が確認された場合は、ご退場いただく場合もございます。



official info:http://yogeenewwaves.tokyo/information/1836