「職場の飲み会」いる？ いらない？ 若新雄純「徹底的にマニュアル化されている仕事ならいらない」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。6月10日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「職場の飲み会の是非」について取り上げました。コロナ禍でリモートワークが増加し、会議はオンラインでおこなわれるなど、職場におけるコミュニケーションにも変化が起きています。職場の飲み会のあり方が見直されているいま、若新の見解は!?この話題になると、どうしても「いる派」と「いらない派」の両極端に分かれてしまいがち。しかし、若新は「視点を変えて、“ゼロかイチか”ではない考え方をしてみるのもいいと思う。むしろ、これから“新しい形”を考えてみるのはどうか」と提案します。というのも、職場では“人間関係”が仕事に与える影響も大きく、「仕事内容や報酬だけでなく、人間関係がうまくいっている人は仕事がやりやすくなるし、逆に微妙だと、その職場で長く続けられないこともある。なので同僚やお客さまとの付き合い方など、人間関係はとても大事。というか、自分の成果や得にもつながりやすい」。そんな思いから、若新自身はお酒を飲まないものの、職場の飲み会自体が好きで誘われたら顔を出すタイプだそう。また、これまでは、わざわざ(訪問先に)足を運んで直接顔を合わせていたことが、コロナ禍でさまざまなことがオンライン化され、効率化が進むことで、「ますます“用件のみ”で終わることができるようになってしまう」と指摘します。例えば、クライアントに会いに行った際、「用件だけを済ませてすぐに『はい、サヨナラ』となると、寂しいので、その前後に(他愛のない)おしゃべりをしていたと思う。その日の用件だけでは完結しない“関係性”みたいなものが仕事に影響してくるからだと思う。一方で、美容院に髪の毛を切りに行ったときは、話しかけられるのが面倒で“髪の毛だけ切ってくれればいいのに……”と思うこともある。つまり、“髪の毛を切る”“この棚に置いてある商品が欲しい”といったように、やってもらいたいことが明確なときや単純なことをお願いしているときは、余計なコミュニケーションがなくてもやり取りは成立するのだと思う」と説明。逆に、「ゴールがはっきりとは見えていない仕事、一緒に考えてアイデアを出し合うような仕事、お客さまと交渉しながらなにかを作っていく必要があるときなどは、一緒に作業をする人同士の“安心感”がないと難しくなるので、その日の仕事の用件以上のコミュニケーションをとるほうが、結果的にうまくいくことが多いと思う」と論じます。つまり、職場の飲み会が「一切いらない」「一切行きたくない」と言う人がいたとすれば、「すべての仕事が徹底的にマニュアル化されているようなところで働くならそれでいいと思う。そうではなく、自分なりに考えたり、仕事に工夫の余地を求めるのであれば、その工夫は、同僚やお客さまとの人間関係のなかで作っていかなくてはいけないことが多いから、その人と時間をともにしても苦痛じゃない関係を作らなければならない。そうなると、飲み会に限らず、お茶会でもお菓子パーティーでもいいから、その日の用件以外の時間を作ったほうがいいだろう」と見解を示します。また飲み会を嫌がる人のなかには、“上司にお酒を注がなくてはならない”“上司が料理に手をつけてからじゃないと食べられない”など、「(部下が気をつかうような)古い形が根づいていて嫌だと思うだろうから、今後はできればそういうものは見直しながら、新しい意味で“心理的な安心”をもたらすような交流の場を作れる上司や経営者が、いい仕事の環境を作れるのだと思う」と話していました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、角田陽一郎(月曜)、乙武洋匡(火曜)、副島淳(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/38286