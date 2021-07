LiSA 新曲『HADASHi NO STEP』初オンエア「裸足でステップしてるでしょ？」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。ドラマ『プロミス・シンデレラ』(TBS系)の主題歌で新曲の「HADASHi NO STEP」を初オンエアし楽曲を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」7月7日(水)放送分)LiSA:7月13日火曜日より放送開始となるドラマ『プロミス・シンデレラ』の主題歌を初解禁したいと思います!踊りだしたくなるような、ステップしたくなるような、自分自身が真っ直ぐ生きたくなるような、でも恋もしたくなるような……! そういう、自分らしく生きながらワクワクしていく音楽が詰まっております。作曲は田淵(智也)先輩です。リード曲を田淵先輩が作ってくださるのは、なんか久しぶりじゃない? 田淵先輩らしい軽快なポップソングです(笑)。編曲は島田昌典さんです。島田さんは、以前『A-Studio+』で(披露した)「サプライズ」を一緒に演奏してくださいました。島田さんのピアノで歌わせてもらったんですけど、それを聴いてからこの『プロミス・シンデレラ』の楽曲に私自身もすごくワクワクしていました。が、そのワクワクを超えております。ぜひ聴いてください!――ここで、「HADASHi NO STEP」を初オンエアLiSA:(オンエア後)裸足でステップしてるでしょ?(笑)。軽快なピアノと管楽器が入っている楽曲になっています! ぜひ学生のみなさんに、“管”で行進しながらやって欲しい。そんな画が見えます!ぜひ感想を LiSA LOCKS! 掲示板に書き込んでください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/