TVアニメ「D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION」第1話の場面カットとあらすじが公開された。

「クトゥルフ神話」と「ノスタルジック」をモチーフにしたメディアミックスプロジェクト「D_CIDE TRAUMEREI（ディーサイドトロイメライ）」の一環として展開される「D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION」。第1話「覚醒」では、優しく憧れの存在だった兄の死を目撃した経験を持つ主人公・織田龍平が、不思議な生物トリスに噛まれた夜に、不思議な夢を見る。その夢では黒づくめの若者たちが、迫りくる“異形のモノ”と闘っていた。その後龍平は現実の世界でも、異形のモノを目の当たりにすることとなる。

アニメ「D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION」は、7月10日よりTOKYO MXほかでオンエア。監督は今義和が務め、アニメーション制作はサンジゲンが手がける。プロジェクトのテーマソングは東京事変が担当。キャストには阿座上洋平、伊藤彩沙、高野麻里佳、堀江瞬、悠木碧らが名を連ねた。

TVアニメ「D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION」

放送情報

TOKYO MX：2021年7月10日（土）より毎週土曜日22:30～23:00

BS日テレ：2021年7月10日（土）より毎週土曜日24:30～25:00

サンテレビ：2021年7月10日（土）より毎週土曜日22:30～23:00

KBS京都：2021年7月10日（土）より毎週土曜日23:30～24:00

テレビ愛知：2021年7月11日（日）より毎週日曜日25:05～25:35

北陸朝日放送：2021年7月11日（日）より毎週日曜日25:30～26:00

長野朝日放送：2021年7月12日（月）より毎週月曜日25:20～25:50

北海道テレビ放送：2021年7月12日（月）より毎週月曜日25:20～25:50

静岡放送：2021年7月13日（火）より毎週火曜日25:25～25:55

瀬戸内海放送：2021年7月13日（火）より毎週火曜日25:30～26:00

東日本放送：2021年7月13日（火）より毎週木曜日25:31～26:01 ※初回のみ火曜日、2話以降毎週木曜日放送。

AT-X：2021年7月13日（火）より毎週火曜日22:00～22:30

長崎文化放送：2021年7月14日（水）より毎週水曜日25:18～25:48

新潟テレビ21：2021年7月14日（水）より毎週木曜日25:45～26:15 ※初回のみ水曜日、2話以降毎週木曜日放送。

RKB毎日放送：2021年7月16日（金）より毎週金曜日25:55～26:25

テレビ新広島：2021年7月20日（火）より毎週火曜日26:00～26:30

配信情報

ABEMA、Amazon Prime Video、dアニメストア、FOD、GYAO!、J:COMオンデマンド、milplus、U-NEXT、アニメ放題：2021年7月10日（土）22:30～順次配信

スタッフ

原作：サムザップ、ドリコム、ブシロード

監督：今義和

アドバイザー：森川滋

シリーズ構成：大野木寛

キャラクター原案：ブラストレイン

音楽：田中公平

音響監督：亀山俊樹

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作：サンジゲン

キャスト

織田龍平：阿座上洋平

毛利玲菜：伊藤彩沙

伊吹咲愛莉：高野麻里佳

伏辺或斗：堀江瞬

ジェシカ・クレイボーン：悠木碧

トリス：もものはるな

古堅蘭堂：菅沼久義

天海える：佐倉薫

村瀬良判：松岡禎丞

織田純平：陶山章央

(c)D_CIDE TRAUMEREI PROJECT (c)D_CIDE TRAUMEREI PROJECT／DCTM製作委員会