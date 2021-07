西川貴教(T.M.Revolution)の主催で9月18、19日に滋賀・烏丸半島芝生広場で行われる「イナズマロック フェス 2021」の出演アーティスト第1弾が発表された。

このたびアナウンスされたのは9月18日に出演するDISH//、西川貴教、04 Limited Sazabys、MY FIRST STORY、ももいろクローバーZ、19日に出演する打首獄門同好会、THE ORAL CIGARETTES、Da-iCE、T.M.Revolution、Novelbright、MAN WITH A MISSIONの計11組。なお2日目の9月19日は西川の51歳の誕生日にあたる。

イープラスでは本日7月9日から25日23:59まで各種チケットの先行抽選予約を受付中。

イナズマロック フェス 2021

2021年9月18日(土)滋賀県 烏丸半島芝生広場

OPEN 12:00 / START 13:30 / END 20:00

<出演者>

雷神STAGE

DISH// / 西川貴教 / 04 Limited Sazabys / MY FIRST STORY / ももいろクローバーZ / and more



2021年9月19日(日)滋賀県 烏丸半島芝生広場

OPEN 12:00 / START 13:30 / END 20:00

<出演者>

雷神STAGE

打首獄門同好会 / THE ORAL CIGARETTES / Da-iCE / T.M.Revolution / Novelbright / MAN WITH A MISSION / and more