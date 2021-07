虹のコンキスタドール・的場華鈴「1人だけ泣きそう」母校SCHOOL OF LOCK!に出演

虹のコンキスタドールの的場華鈴さん、大和明桜さん、大塚望由さん、桐乃みゆさんが、7月8日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に登場。番組生出演の感想や、7月14日(水)リリースのニューEP『RAINBOW SUMMER SHOWER』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。その前編。的場華鈴さんと大和明桜さんは、毎週木曜に放送されている同番組のコーナー「農業部」に出演しています。さかた校長:生放送教室にしっかり来てもらうのは、初めてなんですよね。的場:初めてです。嬉しいですぅ~!こもり教頭:なんで、1人だけ泣きそうになっているの?(笑)。的場:あの……学生時代、生徒(リスナー)だったんです。小学生のころからずっと聴いていて、SCHOOL OF LOCK! に青春を教えてもらったと言っても過言ではないくらいたくさん聴いていたんです。なので、今日ついに生放送教室に来ることができて……しかも1曲目に「心臓にメロディー」という虹コンにとってとても大切な曲を流していただけたのが、本当に嬉しくて……ちょっと本当に泣きそうです!(笑)。こもり教頭:笑い泣きしてますけどね(笑)。的場:今日は先輩として頑張りたいと思います!さかた校長:(笑)。いつもは、「農業部」で、(部員の)的場華鈴先輩と大和明桜先輩に顧問の僕が支えてもらっていますけど……。こもり教頭:僕もいるからね!さかた校長:(笑)。でも、この生放送教室はまた特別?的場:はいっ! こんなに……どおしましょうねっ、ホントに! 本当にっ!!こもり教頭:(笑)。さかた校長:今日だけ動画にできない?(笑)。的場パイセンの笑顔を見せたいね!こもり教頭:そして、大塚望由先輩と桐乃みゆ先輩は初めまして!大塚・桐乃:初めまして! よろしくお願いします!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/