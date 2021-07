BTS、新曲「Permission to Dance」全世界同時公開

BTSが、2021年7月9日午後1時(以下、韓国時間)にCD『Butter』を発売。新曲「Permission to Dance」を全世界同時公開する。



『Butter』には、ビルボードの「HOT100」(7月10日付)で6週連続1位を獲得した「Butter」と、ダンスポップベースの新しいトラック「Permission to Dance」、そして2曲のInstrumentalバージョンがそれぞれ収録される。



「Butter」と同様、軽快で楽しい雰囲気の「Permission to Dance」はピアノ演奏とストリングサウンドが特徴的な曲。エド·シーランと英国出身プロデューサーのスティーブ·マックらが制作に参加した。BTSとエド·シーランのコラボレーションは2019年に発売された『MAP OF THE SOUL : PERSONA』の収録曲「Make It Right」以降今回が2回目となっている。



「Permission to Dance」の歌詞は「ダンスは気が向くままに、許可なく思う存分踊ってもいい」という内容。 "Wedont need permission to dance(僕たちが踊るのに許可は要らないから)" などの歌詞を通じて、BTSは大変な1日を送った人々を元気づける。「踊るのに許可は要らない」というメッセージを溶かしただけに、誰でも簡単に真似できる動作が続くのが「Permission to Dance」パフォーマンスのポイント。 新曲「Permission to Dance」のステージは7月9日午後9時30分からNAVER NOW.とHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルで同時配信される。





<商品情報>







BTS

『Butter』



発売日:2021年7月9日(金)

●予約受付開始:2021年6月15日(火)11:00〜

※商品および特典は先着で数に限りがあります。上限数に達し次第、販売・配布を終了いたします。あらかじめご了承ください。

※ストアごとに商品予約数量および予約期間が異なります。

※ご予約いただいた方に先着で各ストア限定のオリジナル特典をお付けいたします。

●日本発売日:2021年7月13日(火)(※日本お届け日)

※韓国発売日:2021年7月9日(金)

※上記日程は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

収録曲:

1. Butter

2. Permission to Dance

3. Butter (Instrumental)

4. Permission to Dance (Instrumental)

価格:

・単品(2形態中ランダム1形態)2200円(税込)

・2形態(「Cream」「Peaches」)セット 4400円(税込)

※予約受付期間中でも販売を終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※商品は輸入商品です。発売日にかけて順次出荷させていただきますが、交通事情や天候状況、遠隔地や離島などお届け場所等により若干遅れが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※発売日の異なる商品と一緒にご注文された場合、発売日の遅い商品に合わせて一括でのお届けになりますのでご注意ください。

※韓国チャート(ハント[HANTEO]チャート・ガオン[GAON]チャート)と、日本オリコンチャートに反映されます。

※本商品は国ごとに取り扱われ方が異なりますが、日本ではEPとしてアルバムチャートに反映されます。

※2形態(「Cream」、「Peaches」)セット、もしくは単品(2形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。

●構成

・全2形態 「Cream」「Peaches」 (各形態共通品番 : BHE0073)

・1CD 各形態別1種

・OUTBOX:W 140 X L 140 X H 40 (mm) 各形態別1種

・PHOTO BOOK:W 137 X H 137 (mm) 各形態別1種(「Cream」108ページ、「Peaches」104ページ)

・POSTER:W 822 X H 548 (mm) 各形態別1種 ※初回限定特典

・LYRIC CARDS:W 95 X H 137 (mm) 2種 (全形態共通)

・INSTANT PHOTO CARD:W 80 X H 90 (mm) 1種 (全形態共通)

・PHOTO STAND:W 137 X H 95 (mm) 各形態別1種

・FOLDED MESSAGE CARD:W 55 X H 85 (mm) 全7種のうちランダム1種

・GRAPHIC STICKER:W 137 X H 137 (mm) 各形態別1種

・PHOTO CARD:W 54 X H 86 (mm) 各形態別全8種のうちランダム1種

※POSTERは初回限定特典となります。無くなり次第、配布は終了いたします。

●ストア特典

BTS JAPAN OFFICIAL SHOP限定特典

・2形態セット購入特典

セルフィ―フォトカード2枚(絵柄:セルフィーソロショット全7種のうちランダムで2種)

・単品(2形態中ランダム1形態)購入特典

セルフィ―フォトカード1枚(絵柄:セルフィーソロショット全7種のうちランダムで1種)

●UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典

・2形態セット購入特典

ステッカー2枚(絵柄:セルフィーソロショット全7種のうちランダム2種)

(サイズ:横88mm×縦120mm)

・単品(2形態中ランダム1形態)購入特典

ステッカー1枚(絵柄:セルフィーソロショット全7種のうちランダム1種)

(サイズ:横88mm×縦120mm)

※絵柄は各ストア共通です。

※特典・商品共に数に限りがあり先着になります。無くなり次第、販売は終了いたします。

【韓国輸入盤に関するご注意】

本商品は輸入商品のため、商品(外装ビニール・箱・ケース・封入物など)に、細かい傷・折れ・擦れ・凹み・破れ・汚れ、再生に影響のないディスク盤面の傷・汚れなどが見られる場合がございますが、これらを理由にした商品の返品・交換はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。

【商品のお届けについて】

発売元や輸入流通事情および天候など様々な理由で商品のお届けが遅れる場合がございますが、お届けの遅れを理由にしたご注文のキャンセルはお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。



BTS 公式ホームページ:https://bts-official.jp/