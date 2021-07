『東京リベンジャーズ』墨絵の場地・千冬のスカジャン＆Tシャツ！

SMIRALは、TVアニメ『東京リベンジャーズ』のフェア『TSUTAYA×東京リベンジャーズ場面写展&POP UP SHOP 第2弾』とのコラボキャンペーンにて、【墨絵】場地・千冬のスカジャン / Tシャツを販売受付開始した。



『東京卍リベンジャーズ』は2017年より『週刊少年マガジン』(講談社)で連載中、累計2000万部を突破した、『新宿スワン』の作者・和久井健が贈る最新巨編。TVアニメ『東京リベンジャーズ』が2021年4月より好評放送中、同じく2021年7月には実写映画も公開予定となっている人気作だ。



この度、本作に登場する場地圭介と松野千冬を、墨絵師・御歌頭が描き起こしたデザインのスカジャン、Tシャツが登場!



スカジャンはサラッと触り心地のいいサテン生地を使用し、絵柄は全て総刺繍。他にはない、オトナかっこいいカラー&デザインで男女問わず着用可能だ。

本商品は受注生産限定のレアアイテムとなっている。



使い勝手のいいサラッとした着心地のTシャツは、絵柄が背面に大きく入り、かっこよく、且つ日常づかいもしやすいデザインに。墨絵師・御歌頭の書き起こした場地と千冬が美しく映えたアイテムだ。

SHIBUYA TSUTAYAでは、数量限定で7月1日(木)よりTシャツの先行発売を行っている。



全国のTSUTAYAにて7月1日(木)より開催されている『TSUTAYA×東京リベンジャーズPOP UP SHOP 第2弾』は、5月に実施されたPOP UP SHOPの第2弾企画として、対象店舗にて描き下ろし新規限定グッズが販売中。第2弾は場地&千冬の書店コラボおよび墨絵の描き下ろし新規グッズを販売中だ。

また、対象のグッズ2200円(税込)以上購入で、開催を記念した限定デザインのノベルティトレーディング名刺カード第2弾(全5種)を1枚プレゼント。

