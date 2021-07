Sano ibuki 七夕の願い事は「クジラに会いたい」

Sano ibukiさんが、7月7日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。この日が誕生日ということで、この1年の抱負や七夕の願い事など、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。さかた校長:本日7月7日は、Sano ibuki先生25回目の誕生日!校長・教頭:おめでとうございます!Sano:ありがとうございます! うれしいです!!さかた校長:僕たちも、誕生日当日に生放送で会えてうれしいです!Sano:たまたまこの日に来れて……僕、誕生日は1人で過ごすことのほうが多かったので、祝ってもらえてすごくうれしいです。こもり教頭:誕生日の最後の最後(24時)まで一緒だから! 25歳の抱負はどうですか?Sano:そうですね……忘れ物しない!さかた校長:え? 忘れ物しちゃうタイプなんですか?Sano:すごくしちゃうんです。この間はスタッフさんと一緒にタクシーに乗っていて、「携帯をいつも忘れるから忘れないでね」って言われたのに、その直後にタクシーに置いてきちゃって……。眼鏡もかけているのに、「どこだっけ?」って探しちゃったり……(笑)。こもり教頭:これはやっちゃってるね(笑)。さかた校長:Sano先生は、昨年の5月にオンラインゲスト講師として来校してくれましたけど、(親交のある)教頭とは?こもり教頭:あれ以降も東京では緊急事態宣言が続いたりして、「ごはんに行こうね」とは言っていたんですけど、タイミングが合わずで……。Sano:すごく久しぶりですね。こもり教頭:だから誕生日に会えてうれしいですね。さかた校長:そして、もともとSCHOOL OF LOCK! を聴いてくれていた生徒、ということなんですけど、いつぐらいのことですか?Sano:中学3年生から高校の受験期にいちばん聴いていましたね。SCHOOL OF LOCK! が逃げ場じゃないですけど、受験期のモヤモヤっとした気持ちみたいなものをうまく消化できないときに、ラジオを聴いて楽しんでいましたね。「どうにかしようとしている」というか……。こもり教頭:なるほどね。今日は(元生徒が)先生として来てくれましたね。さかた校長:ちなみに今日は七夕ですけど、短冊に願い事を書くなら「忘れ物をなくしたい」ですか?Sano:いや……「クジラに会いたい」です。さかた校長:全然違う! 全然ファンタジー!!Sano:めちゃめちゃクジラに会いたいです。こもり教頭:もう、ヤバイって!(笑)。Sano:もっと言えば、「クジラに食べられたい」んですよね。こもり教頭:もっと意味わかんないんだよな(笑)。Sano:変な感じなんですけど……(笑)。さかた校長:変な感じですよ(笑)。どういうことですか?Sano:よく夢で、海におちていく……というか、沈んでいく夢をよく見るんです。さかた校長:深海に?Sano:そうですね。あの夢がすごく気持ちよくて。YouTubeとかいろんな媒体でクジラが何かを飲み込むシーンを見たときに、「これって、普段見ているあの夢に近いかもしれない」と思って。校長・教頭:………。Sano:あれ? 静かになっちゃった。さかた校長:僕たちも、深海に潜った感じになってしまいました……(笑)。Sano ibukiさんは、7月7日にニューアルバム『BREATH』をリリース。放送では収録曲についても語り合っていました。アルバムの詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/