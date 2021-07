イエス、7年ぶり22枚目の最新アルバムをリリース

プログレのレジェンド、イエスの最新アルバム『ザ・クエスト(The Quest)』が10月1日(金)にリリースされる。彼らにとっては2014年の『ヘヴン&アース』以来7年振り、22作目のスタジオ・アルバムで、ソニー・ミュージック移籍第一弾となる。プロデュースはスティーヴ・ハウが担当。



「このバンドの真の可能性をとらえた、洗練された曲を作っていくにあたって、バンド・メンバーを一同に集める機会ができたのはただただ光栄なこと」、アルバムのプロデュースを手掛けたスティーヴ・ハウはそう語り、こう付け加える。「曲の多くは2019年暮れに書いたもので、残りは2020年に書いた。これらのフレッシュな録音を全体的に増強してさらによくするために、いくつかのオーケストレーションを依頼した。私たちがメロディに重点を置いていることが開放的なインストゥルメンタル・ソロのブレイクと相まって勢いを維持し、リスナーにとって魅力的なものにすることが狙いだった」。



また、レーベル・マネージャーのトーマス・ウェイバーはこう語る。「イエスをレーベルに迎えることができ喜んでいます。新作に対するファンの反応を見るのが楽しみです。私自身長年彼らのファンであり、新作に非常に胸を躍らせています。スティーヴ・ハウが、私たちがみな大好きなイエスの重要な要素の多くをとらえてくれました!」



ジャケットのアートワークはイエスのコラボレーターを長年務めるロジャー・ディーンがデザイン・制作を手掛けている。収録曲は11曲で、メインCDに8曲、ボーナスCDに3トラックの2CDという構成になる。アナログ盤、5.1chと96KHz/24bitの音源を収録したBlu-ray、CD、デジタルで発売される。日本盤も同時発売を予定。



イエスの近況



2014年に21作目のオリジナル・アルバム『ヘヴン&アース』をリリース。このアルバムはスティーヴ・ハウ(g)とクリス・スクワイア(b)を中心に、アラン・ホワイト(ds)、ジェフ・ダウンズ(kbd)、ジョン・デイヴィソン(vo)という布陣で録音。2010年代は毎年アルバム完全再現ツアーを企画し、ツアー三昧の日々を送っていたイエスだったが、2015年6月27日に唯一のオリジナル・メンバーだったクリス・スクワイアが急性骨髄性白血病により急逝する。その後かねてからサポート・メンバーとして帯同していたビリー・シャーウッド(b)があとを引き継いだ。



同年ライヴ盤『”危機”&”こわれもの”完全再現ライヴ~ライヴ・イン・アリゾナ2014』をリリース。一連のアルバム再現ツアー(とライヴ盤)が高評価を得たこともあり、2016年に『海洋地形学の物語』や『ドラマ』の完全再現を含むツアーを各地で行っている。しかしこのツアーの直前にアラン・ホワイトが腰痛を訴え戦線離脱、椎間板ヘルニアの手術を受けることになったため、ツアーにはエイジアやサーカへの参加経験のあるジェイ・シェレン(ds)がサポートし見事大役を果たしている。そしてその音源を収録したライヴ盤『海洋地形学の物語/ドラマ ライヴ・アクロス・アメリカ』が2017年にリリースされた。



2017年春には3度目のノミネートにしてようやく”ロックの殿堂”入りを果たし、セレモニーでは久しぶりに現イエス(スティーヴ・ハウ、アラン・ホワイト)とARW(ジョン・アンダーソン、リック・ウェイクマン、トレヴァー・ラビン)が合体してステージに立った(ゲスト・ベーシストはラッシュのゲディ・リー)。そして2018年にはバンド結成50周年を迎えたツアーを開始、新旧の代表曲を取り混ぜたセット・リストは大いに歓迎され、翌2019年2月には3年ぶりの来日公演も実現している。そのツアーから収録したライヴ盤『50周年記念ライヴ』が2019年夏にリリースされた。また秋にはイエスに一時期在籍していたオリヴァー・ウェイクマン(リック・ウェイクマンの息子)が中心となって2011年に制作されていたミニ・アルバム『From A Page』をリリース。2020年には前年のロイヤル・アフェア・ツアーを収録した『The Royal Affair Tour: Live from Las Vegas』をリリースしており、いよいよオリジナル新作の登場となった。







イエス

『ザ・クエスト(The Quest)』

2021年10月1日(金)世界同時発売

●高品質Blu-spec CD2

●書下ろしライナー、歌詞&対訳付き

●予定フォーマット:2CD Version / 2CD+1Blu-ray Version [完全生産限定盤]



【トラックリスト】



CD1:

01. The Ice Bridge ジ・アイス・ブリッジ

02. Dare To Know デア・トゥ・ノウ

03. Minus The Man マイナス・ザ・マン

04. Leave Well Alone リーヴ・ウェル・アローン

05. The Western Edge ザ・ウェスタン・エッジ

06. Future Memories フューチャー・メモリーズ

07. Music To My Ears ミュージック・トゥ・マイ・イアーズ

08. A Living Island ア・リヴィング・アイランド



CD2:

01. Sister Sleeping Soul シスター・スリーピング・ソウル

02. Mystery Tour ミステリー・ツアー

03. Damaged World ダメージド・ワールド



【レコーティング・メンバー】

●スティーヴ・ハウ – guitar, vocals (1970年~1981年、1990年~1992年、1995年~ )

●アラン・ホワイト – drums, percussion, piano (1972年~1981年、1982年~ )

●ジェフ・ダウンズ – keyboards, vocals (1980年~1981年、2011年~ )

●ビリー・シャーウッド – bass, vocals (1994年、1997年~2000年、2015年~ )

●ジョン・デイヴィソン – vocals, guitar, keyboards, percussion (2012年~ )

ゲスト・ミュージシャン:ジェイ・シェレン – additional percussion