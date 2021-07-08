

目次

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大会参加国

日本 アメリカ カナダ メキシコ オーストラリア イタリア







日本代表メンバー一覧



1 投手 上野由岐子（ビックカメラ高崎）

2 投手 後藤希友（トヨタ自動車）

3 投手 藤田倭（ビックカメラ高崎）







4 捕手 我妻悠香（ビックカメラ高崎）

5 捕手 清原奈侑（日立）

6 捕手 峰幸代（トヨタ自動車）

7 内野手 渥美万奈（トヨタ自動車）

8 内野手 市口侑果（ビックカメラ高崎）

9 内野手 川畑瞳（デンソー）

10 内野手 内藤実穂（ビックカメラ高崎）

11 内野手 山本優（ビックカメラ高崎）

12 外野手 原田のどか（太陽誘電）

13 外野手 森さやか（ビックカメラ高崎）

14 外野手 山崎早紀（トヨタ自動車）

15 外野手 山田恵里（デンソー）



テレビ放送予定・試合日程



■オープニングラウンド（OR・総当たり戦）

7/21（水） 福島あづま球場

9:00 オーストラリア 対 日本

12:00 イタリア 対 アメリカ

15:00 メキシコ 対 カナダ









7/22（木） 福島あづま球場

9:00 アメリカ 対 カナダ

12:00 メキシコ 対 日本 （放送：日本テレビ系列）

15:00 イタリア 対 オーストラリア



7/23（金） オリンピックスタジアム

20:00 オリンピック開会式



7/24（土） 横浜スタジアム

10:00 オーストラリア 対 カナダ

14:30 アメリカ 対 メキシコ

20:00 日本 対 イタリア



7/25（日） 横浜スタジアム

10:00 オーストラリア 対 アメリカ

14:30 カナダ 対 日本

20:00 イタリア 対 メキシコ



7/26（月） 横浜スタジアム

10:00 日本 対 アメリカ

14:30 カナダ 対 イタリア

20:00 メキシコ 対 オーストラリア



■決勝戦・3位決定戦

7/27（火） 横浜スタジアム

13:00 OR3位 対 OR4位

（放送：テレビ朝日系列）



20:00 OR1位 対 OR2位

（放送：テレビ朝日系列）



試合結果









