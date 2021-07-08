CHIBA, JAPAN - AUGUST 10: Yukiko Ueno #17 of Japan pitches against Puerto Rico during the Playoff Round at ZOZO Marine Stadium on day nine of the WBSC Women's Softball World Championship on August 10, 2018 in Chiba, Japan. (Photo by Takashi Aoyama/Getty Images)


目次








大会参加国
日本　アメリカ　カナダ　メキシコ　オーストラリア　イタリア



日本代表メンバー一覧

1　投手　　上野由岐子（ビックカメラ高崎）
2　投手　　後藤希友（トヨタ自動車）
3　投手　　藤田倭（ビックカメラ高崎）



4　捕手　　我妻悠香（ビックカメラ高崎）
5　捕手　　清原奈侑（日立）
6　捕手　　峰幸代（トヨタ自動車）
7　内野手　渥美万奈（トヨタ自動車）
8　内野手　市口侑果（ビックカメラ高崎）
9　内野手　川畑瞳（デンソー）
10　内野手　内藤実穂（ビックカメラ高崎）
11　内野手　山本優（ビックカメラ高崎）
12　外野手　原田のどか（太陽誘電）
13　外野手　森さやか（ビックカメラ高崎）
14　外野手　山崎早紀（トヨタ自動車）
15　外野手　山田恵里（デンソー）

テレビ放送予定・試合日程

■オープニングラウンド（OR・総当たり戦）
7/21（水）　福島あづま球場
9:00 オーストラリア　対　日本
12:00 イタリア　対　アメリカ
15:00 メキシコ　対　カナダ




7/22（木）　 福島あづま球場
9:00 アメリカ　対　カナダ
12:00 メキシコ　対　日本　（放送：日本テレビ系列）
15:00 イタリア　対　オーストラリア
 
7/23（金）　オリンピックスタジアム
20:00 オリンピック開会式
 
7/24（土）　横浜スタジアム
10:00 オーストラリア　対　カナダ
14:30 アメリカ　対　メキシコ
20:00 日本　対　イタリア
 
7/25（日）　横浜スタジアム
10:00 オーストラリア　対　アメリカ
14:30 カナダ　対　日本
20:00 イタリア　対　メキシコ
 
7/26（月）　横浜スタジアム
10:00 日本　対　アメリカ
14:30 カナダ　対　イタリア
20:00 メキシコ　対　オーストラリア
 
■決勝戦・3位決定戦
7/27（火）　 横浜スタジアム
13:00 OR3位　対　OR4位
（放送：テレビ朝日系列）
 
20:00 OR1位　対　OR2位
（放送：テレビ朝日系列）

試合結果