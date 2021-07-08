目次
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大会参加国
日本 アメリカ カナダ メキシコ オーストラリア イタリア
日本代表メンバー一覧
1 投手 上野由岐子（ビックカメラ高崎）
2 投手 後藤希友（トヨタ自動車）
3 投手 藤田倭（ビックカメラ高崎）
4 捕手 我妻悠香（ビックカメラ高崎）
5 捕手 清原奈侑（日立）
6 捕手 峰幸代（トヨタ自動車）
7 内野手 渥美万奈（トヨタ自動車）
8 内野手 市口侑果（ビックカメラ高崎）
9 内野手 川畑瞳（デンソー）
10 内野手 内藤実穂（ビックカメラ高崎）
11 内野手 山本優（ビックカメラ高崎）
12 外野手 原田のどか（太陽誘電）
13 外野手 森さやか（ビックカメラ高崎）
14 外野手 山崎早紀（トヨタ自動車）
15 外野手 山田恵里（デンソー）
テレビ放送予定・試合日程
■オープニングラウンド（OR・総当たり戦）
7/21（水） 福島あづま球場
9:00 オーストラリア 対 日本
12:00 イタリア 対 アメリカ
15:00 メキシコ 対 カナダ
7/22（木） 福島あづま球場
9:00 アメリカ 対 カナダ
12:00 メキシコ 対 日本 （放送：日本テレビ系列）
15:00 イタリア 対 オーストラリア
7/23（金） オリンピックスタジアム
20:00 オリンピック開会式
7/24（土） 横浜スタジアム
10:00 オーストラリア 対 カナダ
14:30 アメリカ 対 メキシコ
20:00 日本 対 イタリア
7/25（日） 横浜スタジアム
10:00 オーストラリア 対 アメリカ
14:30 カナダ 対 日本
20:00 イタリア 対 メキシコ
7/26（月） 横浜スタジアム
10:00 日本 対 アメリカ
14:30 カナダ 対 イタリア
20:00 メキシコ 対 オーストラリア
■決勝戦・3位決定戦
7/27（火） 横浜スタジアム
13:00 OR3位 対 OR4位
（放送：テレビ朝日系列）
20:00 OR1位 対 OR2位
（放送：テレビ朝日系列）
試合結果