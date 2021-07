矢沢永吉が10月にツアーを開催することを発表した。

これは矢沢のオフィシャルサイトに投稿された「矢沢です。今秋ツアーやります。」という短いメッセージによって告知されたもの。詳細は後日発表されるとのことなので、続報に注目しておこう。

なお矢沢は2020年4月にライブツアー「E.YAZAWA "ROCK MUST GO ON" TOUR -EXTRA- 2020」の実施を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により全公演を中止。ライブを行うのは、2019年12月に大阪と東京で開催した「EIKICHI YAZAWA SPECIAL NIGHT 2019『Dreamer』」以来約1年10カ月ぶりとなる。