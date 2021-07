ENHYPENが明日7月9日(金)に放送されるテレビ朝日系「ミュージックステーション」に出演する。

7月6日にリリースした日本デビューシングル「BORDER : 儚い」が、7月5日付オリコンデイリーシングルランキングにて15万254枚の売上で1位を獲得するなど、人気急上昇中のENHYPEN。「Mステ」初登場となる今回は、昨年11月にリリースしたデビューミニアルバム「BORDER : DAY ONE」のリード曲で、「BORDER : 儚い」に収録された「Given-Taken」の日本語バージョンを披露する。そのほか、明日の「Mステ」にはいきものがかり、GENERATIONS from EXILE TRIBE、Snow Man、Perfumeらが出演する。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」

2021年7月9日(金)21:00~21:54

<出演者および歌唱曲>

・A_o「BLUE SOULS」

・いきものがかり「3人が最後のMステで披露したい名曲」

・池田エライザ「Woman “Wの悲劇”より」

・ENHYPEN「Given-Taken [Japanese Ver.]」

・上白石萌音「世界中の誰よりきっと」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」

・STUTS & 松たか子 with 3exes「Presence I (feat. KID FRESINO)」

・Snow Man「HELLO HELLO」

・Perfume「ポリゴンウェイヴ」

※記事初出時、一部歌唱曲に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。