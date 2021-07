オフスプリング、最新アルバムから「This Is Not Utopia」MV公開

オフスプリングが、10枚目のスタジオアルバム『Let The Bad Times Roll』から収録曲「This Is Not Utopia」のMVを公開した。



今回のMVは、ニルヴァーナの「Smells Like Teen Spirit」など数多くのヒット・ビデオを手がけた、著名なビデオアーティストであるSam Bayerが監督を務めた。この曲の時事的な歌詞を強調しており、現代の激動の時代とアメリカの脆さについての社会的なコメントを表した作品となっている。ガスマスクを被ったバンドメンバーによるパワフルなパフォーマンスに加え、ビデオには血液の顕微鏡映像が挿入されており、これは現在の世界危機を示唆していると同時に、分子生物学の博士号を持つデクスター・ホランドを皮肉ってもいる。



関連記事:オフスプリングが語る、原点回帰の理由









<リリース情報>







オフスプリング

『LET THE BAD TIMES ROLL』



発売中

価格:3300円(税込)

(日本盤内容:デクスター&ヌードルズによる公式インタビュー翻訳、歌詞・対訳付/日本盤ボーナス・トラック2曲収録)



=日本盤収録予定トラック・リスト=

1. This Is Not Utopia

2. Let The Bad Times Roll

3. Behind Your Walls

4. Army of One

5. Breaking These Bones

6. Coming For You

7. We Never Have Sex Anymore

8. In The Hall of the Mountain King

9. The Opioid Diaries

10. Hassan Chop

11. Gone Away

12. Lullaby

13. Guerre Sous Couvertures (日本盤ボーナス・トラック)

14. The Opioid Diaries (LIVE) (日本盤ボーナス・トラック)