スフィアン・スティーヴンス&アンジェロ・デ・オーガスティン、コラボアルバム発売

スフィアン・スティーヴンス&アンジェロ・デ・オーガスティンのアルバム『ア・ビギナーズ・マインド』が、2021年9月24日に発売される。



『ア・ビギナーズ・マインド』はAsthmatic Kittyのレーベルメイトである二人のミュージシャンが、ソングライティングの為の長期休暇でニューヨーク北部にある友人のキャビンで1か月間過ごしたことから始まった。毎日の作業の後に映画を観ていると、自分達の歌が映画の内容を反映していることに気づき、二人はこの関係を真剣に調べ始めた。こうして出来上がった14曲は、その大半がポピュラーな映画をベースとしている。



曲を作る中で得られたものは、「映画の解釈」ではなく曲を自由に関連付けることを可能にする「とりとめのない哲学的探究」であったという。二人は禅仏教の概念でもあるshoshin(初心、ア・ビギナーズ・マインド)を持って全ての曲を書いた。映画が何を言おうとしているのかという先入観なしに、ありそうもないインスピレーションを探しそれについて書く、というものだった。アルバムのアートワークを手掛けたのはガーナのアーティスト、Daniel Anum Jasper。





<リリース情報>







スフィアン・スティーヴンス&アンジェロ・デ・オーガスティン

アルバム『ア・ビギナーズ・マインド』



発売日:2021年9月24日(金)[世界同時発売]

定価:2500円(税抜)

解説/歌詞/対訳付(予定)、その他付帯物未定

=収録曲=

1. Reach Out

2. Lady Macbeth In Chains

3. Back To Oz

4. The Pillar Of Souls

5. You Give Death A Bad Name

6. Beginners Mind

7. Olympus

8. Murder And Crime

9. (This Is) The Thing

10. Its Your Own Body And Mind

11. Lost In The World

12. Fictional California

13. Cimmerian Shade

14. Lacrimae



More info:http://bignothing.net/sufjanstevensandangelodeaugustine.html