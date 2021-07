For Tracy Hyde、アルバム『Ethernity』収録曲よりオルタネイト・バージョン配信

For Tracy Hydeが、4th Album『Ethernity』より、収録曲「Interdependence Day(Part 1)」のオルタネイト・バージョン、「Interdependence Day (Part I(Chamber Version)」を2021年7月7日に配信限定でリリースした。



既に公開されている「Interdependence Day(Part 1)」のMVは90年代USカルチャーやオルタナティヴ・テイスト。今回リリースされたオルタネイト・バージョンは透明感溢れるヴォーカルと美麗なストリングス。さらには、オリジナル・バージョンの壮大な世界観とは一味違ったアコースティック・サウンドとなっている。



関連記事:羊文学・塩塚モエカ×君島大空 共鳴し合う2人がギターを奏でる理由









<イベント情報>



「”Ethernity” Release Tour:Long Promised Road 振替公演」



2021年9月23日(木・祝)大阪・梅田Shangri-La

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

予約:https://eplus.jp/sf/detail/3439380001-P0030001

2022年1月10日(月・祝)東京・渋谷クラブクアトロ

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

※すでにお持ちの2021年5月3日公演のチケットはそのままご利用になれます。

【東京公演振替に伴うチケット再販売に関して】

料金: 前売 3500円(税込/全自由/整理番号付/ドリンク代別)

※当日入場口にてドリンク代600円いただきます。

発売日:2021年7月24日(土)



<リリース情報>







For Tracy Hyde

「Interdependence Day (Part I)(Chamber Version)」



レーベル:P-VINE RECORDS

品番:DGP-976

配信日:2021年7月7日(水)

https://p-vine.lnk.to/KPHOCE







For Tracy Hyde

4th Album『Ethernity』



レーベル:P-VINE RECORDS

品番:PCD-94012

発売日:2021年2月17日(水)

価格:2640円(税込)

https://p-vine.lnk.to/XvKP5B7c

収録曲:

1. Dream Baby Dream (Theme for Ethernity)

2. Just Like Fireflies

3. Interdependence Day (Part I)

4. Interdependence Day (Part II)

5. Welcome to Cookieville

6. Radio Days

7. Desert Bloom

8. Chewing Gum USA

9. City Limits

10. ヘヴンリイ

11. The Nearest Faraway Place

12. Orca

13. Sister Carrie

14. スロウボートのゆくえ



For Tracy Hyde Official Website::https://fortracyhyde.com