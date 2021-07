SCANDAL、アニバーサリーライブで一芸を披露？“イリュージョン企画”がスタート！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月5日(月)の配信では、大阪城ホールで開催されるアニバーサリーライブ「インビテーション」に向けて、メンバー全員がなぜかマジックを覚えさせられることに!?「AuDee(オーディー)」でチェック!HARUNA:さて、今週は「SCANDAL結成15周年記念」アニバーサリーライブ「インビテーション」@大阪城ホールを来月に控えまして、「Catch up」番組スタッフから晴れの舞台に向けて、少しでもメンバーのお役に立ちたいと。そこで出た結論が「大阪城ホールに向けて、メンバーも一芸を身につけた方がいいのでは?」とのことです。TOMOMI:いや、そういうことじゃないねんけどな。RINA:でも、内容によるな。HARUNA:ということで、こちら。「イリュージョン」@大阪城ホール!一同:沈黙TOMOMI:(ぼそっと)ちがうねん……はいはい。MAMI:イリュージョン?TOMOMI:だから方向性が違うって。スタッフ:ライブが「インビテーション」なので、「イリュージョン」という感じで……。HARUNA:全員がマジックをこの場で覚えて、この場で披露すると。TOMOMI:今!?MAMI:大阪城ホールでじゃなくて?HARUNA:大阪城ホールに向けての「一芸」になればと……。まあ、ネタを(提供して)くれてるわけですよ。一同:(渋々と)はい、わかりましたー。HARUN:スタッフがいくつかマジックを用意してくれたので、さっそくやっていきましょう。TOMOMI:お、珍しく台本が4ページもある。気合が入ってるな!RINA:いつもの倍やからね。HARUNA:2週続けて「イリュージョン企画」でいくみたいよ。TOMOMI:2週やるほどの気合なんや。HARUNA:マジックは全部で4種類、ボールマジック、コインマジック、カードマジック、メンタルマジックです。RINA:結構難しそうやん。こんなんできる?HARUNA:これからそれぞれが練習して披露すると。MAMI:できるのかなあ。TOMOMI:自信ない。HARUNA:じゃあ早速、MAMIちゃんからいってみる?MAMI:えー、じゃんけんで決めようよー。一同:ジャンケンポン!MAMI:勝っちゃった……。HARUNA:じゃあ好きなマジックを選んでいいよ。RINA:MAMIは「魔法のボール」やと思うけどな。MAMI:なんで?RINA:めっちゃ指を開くことができる人が有利やと思うから。MAMI:なるほど。でもなあ……うーん、やっちゃうか。じゃあ「魔法のボール」にします(笑)。RINA:ジャンケンの意味がなかった。* * *ということで、SCANDALの4人がそれぞれ大阪城ホールで「イリュージョン」という名の花を咲かすべく、小さな第一歩をスタートさせました。2週にわたってお届けします。この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056