ユーミン「私にとっても“プチ財産”の曲」 Charのために書き下ろした「Night Flight」を振り返る

TOKYO FMの新音声サービス「AuDee(オーディー)」にて配信中のコンテンツ「Monthly Artist File -THE VOICE-」。1ヵ月ごとに担当アーティストが替わり、楽曲の制作秘話や番組でしか聴けない特別なエピソードを語ります。6月はCharが担当。6月6日(日)の放送・配信では、Charが還暦記念アルバム『ROCK十 (ロック・プラス)』(2015年リリース)制作時のエピソードを、ユーミンこと松任谷由実と語らいました。「AuDee(オーディー)」でチェック!6月の「Monthly Artist File -THE VOICE-」では、デビュー45周年を迎えたCharがさまざまなゲストと音楽対談を繰り広げます。初回の放送では、ユーミンが登場しました。Char:まずは、お互いが最初に出会った話でも。松任谷:(Charを知ったのは)スモーキー・メディスンのとき。Charが10代の頃にやっていたアマチュアバンドです。ライブは観に行けなかったなあ。Char:だけど、噂は聞いていた?松任谷:はい。Char:私もですね、「天才少女がいる」という噂を聞いていました。松任谷:お互いに、若くして業界内ではスターでしたからね。今考えてみれば、少ない人数のなかで「誰々が出てきた」っていう話をしていた。Char:そうだね。今みたいに携帯もネットもない時代で。本当に口コミというか、噂で知ったよね。2015年5月、Charは還暦を迎えるにあたって記念アルバム『ROCK十(ロック・プラス)』をリリースしました。収録曲である「Night Flight」はユーミンが書き下ろしたもの。ふたりは当時の制作エピソードを振り返りました。Char:『ROCK十』を作るにあたって、懇意にさせていただいているアーティストを十二支になぞらえてね、12人から12曲を書いてもらったんですよ。それで、どうしても先輩(ユーミン)に「午年」の曲を書いてもらいたかったから、断られるのを覚悟して押しかけたわけですよ。結果、おしゃれな曲を提供してもらいました。松任谷:作ったときに、「Charはちょっとピンと来ないかもしれない。もっとゴリゴリのロックのアルバムにしたかったのかも」って思ってた。Char:全然思っていなかった。「どんなものが来ようがやるしかない」って気持ちだったよ。楽曲制作の打ち合わせをカフェでしたふたり。ユーミンは、今までとは異なるCharの雰囲気を察したそうです。Char:お願いをするから、常に腰を低くしてた。松任谷:Charにしては低かったね(笑)!Char:(笑)。「冗談じゃないよ」って言われたら、どうしようって思ってた。松任谷:そんなことはないよ。作っていて楽しかったわ。私ができる、Charが映えそうなロックナンバーにしたかったんですよ。Char:なるほど。すごくいい曲だよね。松任谷:ありがとう。自分でも気に入ってるから、嬉しいなあ。Charだから「やろう」と思えたし、私にとっても“プチ財産”だね。Char:ありがとうございます。他にも、ふたりはコロナ禍での音楽活動についても言及してきました。詳細は、音声配信サービス「AuDee(オーディー)」でチェックしてください!<番組概要>番組名:Monthly Artist File -THE VOICE-配信日時:毎週日曜日 13:00~13:55パーソナリティ:Char(6月担当・月替わりで変更)番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/maf/