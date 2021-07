アニメイトで『アイナナ Third BEAT!放送記念フェア』開催♪

アニメイトは、2021年8月21日(土)より『アイドリッシュセブン Third BEAT!放送記念フェア』を開催する。



『アイドリッシュセブン』とは、2015年にバンダイナムコオンラインよりリリースされたスマートフォン向けアプリゲーム。ユーザーがマネージャーとなり新人アイドルと共に成長することでアイドル界の頂点を目指す物語で、アプリのダウンロード数は400万を超えている人気作だ。2021年7月からは、TVアニメシリーズ3期『アイドリッシュセブン Third BEAT!』が放送中。



全国アニメイト・アニメイト通販にて8月21日(土)~10月1日(金)まで開催される『アイドリッシュセブン Third BEAT!放送記念フェア』では、期間中、『アイドリッシュセブン』関連のキャラクターグッズを購入・予約内金1100円(税込)毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDを購入・予約(内金1100円〈税込〉以上必須)1本毎に、「特典クリアしおり(全19種)」をランダムで1枚プレゼント!



そしてフェア開催期間中の9月28日(火)には、TVアニメ『アイドリッシュセブン Third BEAT!』Blu-ray・DVD第1巻が発売!

アニメイト第1巻購入特典は缶バッジホルダー付きパスケースとなり、さらにアニメイトでBlu-ray・DVD第1~4巻を購入すると、TRIGGERの撮り下ろしビジュアルを使用した第1~4巻収納BOX&缶バッジ(56mm)3個セットが付いてくる。



また、Blu-ray・DVD第1巻が対象の「TVアニメ『アイドリッシュセブン Third BEAT!』 Blu-ray&DVD(特装限定版) 第1巻早期予約キャンペーン」が8月19日(木)まで開催中。

期間中に予約すると、「B2半裁告知ポスター(全5種)」がランダムで1枚プレゼントされる。



この機会にアニメイトで『アイドリッシュセブン Third BEAT!』のグッズやBlu-ray・DVDをゲットしよう!



(C)BNOI/アイドリッシュセブン