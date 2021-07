映画公開20周年『ハリー・ポッター カフェ』で魔法ワールドへ！

レッグスは、「ハリー・ポッター」映画シリーズ第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』の映画公開から20周年を記念して、「ハリー・ポッター カフェ」を2021年7月22日(木・祝)より東京にて、7月23日(金・祝)より名古屋にて、期間限定でオープンする。



2021年は、『ハリー・ポッターと賢者の石』の映画公開から20周年。J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー説をベースにした「ハリー・ポッター」映画シリーズは、2001年から2011年までに全8作が映画製作され大ヒットシリーズとなった。本シリーズは世界中で愛され、現在も人々を魅了し続けている。



この度期間限定でオープンする、『ハリー・ポッターと賢者の石』映画公開から20周年を記念したカフェでは、映画『ハリー・ポッター』と映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズを含む「魔法ワールド」の世界観をイメージしたユニークなメニューが登場。



また、4つのシリーズ展開のカフェオリジナルグッズや特典なども設け、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』20周年を盛り上げる!



この機会に、『ハリー・ポッター カフェ』で魔法ワールドを堪能しよう♪



WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s21)