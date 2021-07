チャン･グンソク、2か月連続シングル第1弾の新ビジュアル公開

2021年8月と9月にシングルを2か月連続リリースするチャン・グンソク。自身の誕生日8月4日に発売となる第1弾シングル『雨恋』のアー写とジャケ写が公開になった。



ビデオテープの映像を切り取ったようなどこか懐かしい雰囲気の中、柔らかい眼差しで見つめる優しい表情が印象的な新ビジュアルになっている。また9月15日に発売する第2弾シングルのタイトルが『Day by day』に決定した。8月発売シングルと9月発売シングルにそれぞれ封入されているシリアルナンバーで応募できる抽選特典として、第1弾、第2弾シングルそれぞれで、購入者の名前入りボイスメッセージが各100名にプレゼント。誕生日当日の8月4日には、UNIVERSAL MUSIC STOREまたは、KOARIにてFAN CLUB限定盤を予約購入した人(予約購入期間:~7月25日23:59)を対象とした「オンライントークイベント」の開催が決定している。



さらに、2作品購入者を対象とした応募特典として、1:1のオンライン個別トーク会や、直筆サイン入り生写真、ミュージックビデオで使用したアイテムなどを抽選でプレゼントする。こちらは、8月発売シングルと9月発売シングルのそれぞれに封入されているシリアルナンバーを2つ併せて1口の応募が可能となる。





<リリース情報>



チャン・グンソク

シングル『雨恋』







■初回限定盤A(CD+DVD)

品番:UPCH-89453

価格:1980円(税込)

収録曲:

1. 雨恋

2. 花火

3. Reinca

【DVD収録内容】

「雨恋」 Music Video







■初回限定盤B(CD+DVD)

品番:UPCH-89454

価格:1980円(税込)

収録曲:

1. 雨恋

2. 花火

3. Reinca

【DVD収録内容】

「雨恋」 Music Video Making







■通常盤(CDのみ)

品番:UPCH-80563

価格:1540円(税込)

収録曲:

1. 雨恋

2. 花火

3. Reinca

4. Get Out

※通常盤/UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤のみに収録







■UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD+グッズ)

品番:D2CN-2953

価格:4290円(税込)

収録曲:

※通常盤/UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤共通

1. 雨恋

2. 花火

3. Reinca

4. Get Out

※通常盤/UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤のみに収録

※UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤オリジナルジャケット写真。ジャケット写真以外は、通常盤と同内容となります。

【グッズ】

エコバッグ(UNIVERSAL MUSIC STOR版絵柄)※チャン・グンソク直筆<タイトル>デザイン







■FANCLUB限定盤(CD+グッズ)

品番:PRON-5092/8002

価格:4510円(税込)

収録曲:

※計8トラック収録

1. 雨恋

2. 花火

3. Reinca

4. 雨恋 Instrumental ver.

5. 花火 Instrumental ver.

6. Reinca Instrumental ver.

7. Get Out Instrumental ver.

8. JKS presents HOME RADIO (番外編2)

【グッズ】

エコバッグ(FANCLUB版絵柄)※チャン・グンソク直筆<イラスト>デザイン



チャン・グンソクジャパンオフィシャルサイト:https://www.jang-keunsuk.jp/