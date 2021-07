月曜日の朝から三代目を熱唱?! 10代がユニーク授業を紹介

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。7月6日(火)は、『君の学校紹介~ユニーク授業編』と題してお届けしました。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が電話をつないだなかから、「応援合戦の授業」を紹介した高1のリスナーとのやり取りを紹介します。さかた校長:今日は、君の学校のユニークな授業を教えてほしい!こもり教頭:「何それ! ヤバくない?!」というような、変な授業もあったら教えてください!さかた校長:もしもし! ではどんな授業を受けているのか……先生みたいに発表してもらってもいい?リスナー:はい!「みなさん、いいですか~。今から応援合戦をしてもらいます!」校長・教頭:応援合戦!?さかた校長:授業で応援合戦ってどういうこと?リスナー:毎週月曜日の1時間目に、応援合戦の授業があるんです。イメージとしては、運動会の応援団みたいな感じなんですけど、「1週間がんばろう!」ってことでヤル気スイッチを入れたり、クラスの良いところだけを褒め合ったりします。さかた校長:それは、1人ずつ言っていくの?リスナー:応援団がいて……団長が1人、副団が2人と、それを支える10人の応援団がいます(笑)。さかた校長:支える10人もいるんだね(笑)。ちなみに自分の役目は?リスナー:残り22人の1人です。さかた校長:応援を受ける側なんだね。それは、どういうふうに……共学なの?リスナー:女子高です。こもり教頭:女子高か~! すごいな!さかた校長:学ランとかも着るの?リスナー:ジャージです(笑)。さかた校長:へぇ~! 実際にはどういうふうにやるの?リスナー:団長の言葉で始まるんですけど、「7組、今週も盛り上がっていくぞ~!」みたいなことを言って、みんなが「オー!」って(笑)。さかた校長:すごいな。ライブのMCやん! その後は?リスナー:応援団が考えた企画を……例えば、7組のいいところを替え歌で歌ったり……。さかた校長:何の曲を替え歌にするの?リスナー:月ごとに変わるんですけど、先月は三代目(J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)の、『R.Y.U.S.E.I.』でした。こもり教頭:兄さーん!さかた校長:これに合わせるって難しくない?リスナー:難しいです。でも(口上のあと)ランニングマンのところで、みんな踊り出すっていう(笑)。さかた校長:動きの応援もあるんだね(笑)。今月は?リスナー:『アンパンマンのマーチ』です。さかた校長:ふり幅ヤバくない?(笑)。こもり教頭:そもそも『アンパンマンのマーチ』って、オリジナルの歌詞でもめっちゃ応援してるけど(笑)。リスナー:(笑)。さかた校長:どんな感じでやっているの?リスナー:『♪そうだ 嬉しいんだ 今日という喜び 我らの仲間たちで 気合い入れだ~』、『盛り上がらないなんて そんなのは嫌だ』みたいな(笑)。こもり教頭:お~!(笑)。これ、考えるのすごいね。さかた校長:いいね~。これで月曜日に気合い入れたら、元気出る?リスナー:もうすごいです。1週間……行事とかが多くても頑張れたり、次の週が始まるのが楽しみだったりします。こもり教頭:そうだよね。「来週はどんなのだろう?!」って思うもんね。さかた校長:俺たちも、毎週月曜日に取り入れようか?(笑)。じゃあ最後に、先生として一言いただいてもいいですか?リスナー:はい!「週に一度、思う存分声が出せる授業です。たくさん声を出して、頑張りましょう!」。校長・教頭:ありがとう!・16歳の女性リスナーが「平安時代の暮らしを体験するための十二単を着る授業」を、・14歳の女性リスナーが「豆の香りや味の配分を自ら調整したコーヒーを淹れる、感性を高めるための授業」を、・14歳の男性リスナーが「死の疑似体験をして、“生と死”について考える宗教の授業」を紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/